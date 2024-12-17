Анна Кошмал показалась с большим животиком на последних месяцах беременности (фото)

"Очень особенная зима, в любви и уюте. Летаю", - подписала актриса серию фото.

Анна Кошмал беременна (фото: instagram.com/smorkovkina)

На атмосферных снимках на берегу Днепра актриса предстала с достаточно большим животиком на последних месяцах беременности. Для съемок она выбрала стильный образ с длинным коричневым пальто.

Актриса показалась на последнем месяце беременности (фото: instagram.com/smorkovkina)

Для зимнего образа Кошмал выбрала длинное платье-свитер из плотного трикотажа светло-бежевого оттенка, которое она дополнила ботинками на плоском ходу и длинным пальто в самом трендовом цвете сезона - коричневом.

Кошмал в новой фотосессии (фото: instagram.com/smorkovkina)

Свой лук актриса дополнила естественным макияжем и стильной укладкой с волнами, а также массивными серьгами.

Актриса показала зимний образ (фото: instagram.com/smorkovkina)

Как отреагировали в сети

Фолловеры артистки тут же принялись комментировать ее новые фото с беременным животиком:

"Невероятная"

"Какая вы красивая"

"Такое тепло от этих снимков"

"Красавица"

"Невероятные фото"

"Красиво и нежно"

"Здоровья и спокойствия"

"Вау, очень атмосферно".

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Напомним, актриса вышла замуж в 2017 году, однако фото своего супруга, которого зовут Иван, она не показывает. Он работает в кино, а познакомилась пара на съемочной площадке.

У них уже есть сын Миша, которому 6 лет.

Недавно Кошмал откровенно рассказала про первые месяцы беременности. Летом актриса столкнулась с сильным токсикозом, аллергией и ангиной.

Актриса практикует веганство, а также занимается йогой.

Кошмал снялась в более чем 30 сериалах и фильмах. В 2023-2024 году работала над сериало "Успеть до 30". Несмотря на беременность, актриса продолжает выступать в театральных постановках.

Кошмал с семьей (фото: instagram.com/smorkovkina)