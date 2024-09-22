Анна Кошмал феєрично оголосила про вагітність. Перше відео з животиком

Акторка Анна Кошмал поділилася з фанами радісною новиною. Виявилося, що зірка чекає на другу дитину, і животик вже чималенький. Їй вдалося приховувати вагітність на ранніх термінах, а нині вона потішила мережу феєричним відео.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Кошмал.

Кошмал оголосила про вагітність

Акторка вирішила розповісти про радісну подію досить оригінально. Вона влаштувала запальні танці, але майже до кінця відео ховала животик під об'ємною сорочкою.

Лише на останніх кадрах вона зняла верхній одяг та показала на камеру, що приховувала від фанів. Кошмал позувала у боді та ніжно гладила свій живіт.

Кошмал вагітна (скріншоти)

"Тепер у мене є чудова відмазка, щоб з'їсти подвійну порцію всього", - пожартувала Анна.

Відео з вагітною Кошмал приємно здивувало фанів. У коментарях вони вітають акторку з радісною подією. Також користувачі пишуть:

"Це, напевно, найкраща розповідь вагітність, яку я коли-небудь бачила. Це було круто. Вітаю"

"Радію, що класно себе почуваєш в цей магічний період. Нехай він проходить також драйвово"

"Клас, вітання!"

"Вітаю вас! Міцного здоров'я вам та дитинці! Мирного неба"

"Вітаю, дорогенька. Хай все пройде легко"

"Це неймовірно".

Що відомо про особисте життя Кошмал

Нагадаємо, акторка заміжня. Вона ретельно приховує особисте життя. Але відомо, що акторка має сина - вона народила первістка у 2018 році. Хлопчика назвали Михайлом.

Син Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Чоловіка Кошмал звуть Іван, він працює у кіно. Акторка познайомилася з ним на знімальному майданчику. І разом вони вже багато років. Весілля Кошмал та її обранця відбулося у 2017 році.



Весілля Кошмал Син Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)