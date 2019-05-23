Ани Лорак заинтриговала рассказом о новой жизни: все подробности

Ани Лорак после своего развода с Муратом Налчаджиоглу ничего не говорит о личной жизни. Но в последнее время певица изменила свой имидж и публиковала загадочные посты в соцсетях.

Так недавно поклонники заподозрили артистку в беременности, после того, как она написала истинное предназначение женщины - вдохновлять, радовать, дарить новую жизнь.

На днях Ани Лорак посетила 11-ю ежегодную звездную премию "Topical Style Awards 2019", на которой она появилась с новой прической. Стоит отметить, что певица получила награду - самой стильной.

Ани Лорак рассказала о своей новой жизни (фото: instagram.com/anilorak)

Все также заметили, что певица стала выбирать более сдержанные наряды. На мероприятие она пришла в темных брюках и светлой блузке, правда Ани Лорак решила оголить плече и показать кружевной топ.

В разговоре с журналистами певица призналась, что у нее сейчас новая жизнь.

"Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется. В этом году у меня выйдет новый альбом. Готовлю его ко Дню рождения. Мы думаем уже над новой концертной программой", - рассказала Ани Лорак изданию КП.

На вопрос о том, что может у нее и новая любовь, певица улыбнулась и сказала, что это секрет. Ани Лорак рассказала, что летом планирует отдохнуть в Испании и Греции вместе со своей дочерью и братьями.

Напомним, что стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо" Сергея Реброва. По словам продюсера Константина Алексеева, если бы у певицы не было связи с Фалесой, то она могла бы выйти замуж за Реброва.

Ранее сообщалось о том, что сеть взорвало фото посвежевшей Ани Лорак.