Ані Лорак заінтригувала розповіддю про нове життя: усі подробиці

Ані Лорак після свого розлучення з Муратом Налчаджіоглу нічого не говорить про особисте життя. Але останнім часом співачка змінила свій імідж і публікувала загадкові пости в соцмережах.

Так недавно шанувальники запідозрили артистку у вагітності, після того, як вона написала справжнє призначення жінки - надихати, милувати, дарувати нове життя.

На днях Ані Лорак відвідала 11-ту щорічну зоряну премію "Topical Style Awards 2019", на якій вона з'явилася з новою зачіскою. Варто зазначити, що співачка отримала нагороду - найстильнішої.

Ані Лорак розповіла про своє нове життя (фото: instagram.com/anilorak)

Всі також помітили, що співачка стала вибирати більш стримані вбрання. На захід вона прийшла в темних штанах і світлій блузі, правда Ані Лорак вирішила оголити плечі і показати мереживний топ.

У розмові з журналістами співачка зізналася, що у неї зараз нове життя.

"Нове життя у мене. Нові пісні, новий стиль, нові відчуття себе. Всередині таке відчуття, що все відчуваю по-новому. Дихається по-іншому і співається. В цьому році у мене вийде новий альбом. Готую його Дню народження. Ми вже думаємо над новою концертною програмою", - розповіла Ані Лорак виданню КП.

На питання про те, що може і неї і нова любов, співачка посміхнулася і сказала, що це секрет. Ані Лорак розповіла, що влітку планує відпочити в Іспанії та Греції разом зі своєю дочкою і братами.

Нагадаємо, що стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо" Сергія Реброва. За словами продюсера Костянтина Алексєєва, якщо б у співачки не було зв'язку з Фальосою, то вона могла б вийти заміж за Реброва.

Раніше повідомлялося про те, що мережу підірвало фото посвіжілої Ані Лорак.