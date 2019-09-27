Ани Лорак отмечает день рождения: что пережила певица за этот год

Ани Лорак исполнился 41 год (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак за последний год своей жизни пережила немало событий

Сегодня, 27 сентября, популярная украинская певица Ани Лорак празднует свой 41 день рождения. Она по-прежнему ведет активную музыкальную деятельность и недавно показала фанам бэкстейдж со съемок своего нового клипа.

Styler собрал все главные события в жизни певицы, которые произошли с ней за год жизни.

Развод с мужем

Это, скорей всего, самое значимое событие в ее личной жизни за последний год. О проблемах с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в сети заговорили еще в августе 2018 года. Тогда в интернете появилось видео, на котором Мурат активно веселится с Яной Беляевой в Киеве.

Ани Лорак никак не комментировала похождения мужа. При этом в декабре 2018 года в СМИ заговорили о разводе. Брак был расторгнут 31 января 2019 года.

Ани Лорак вместе с дочерью (фото: instagram.com/anilorak)

Переезд дочери в Москву

Певица уже давно перебралась жить в Россию и сейчас перевезла свою дочь к себе. София пошла в первый класс в элитную гимназию, которая находится в Подмосковье. Стоит отметить, что в данное учебное заведение также ходит дочь певицы Глюкозы.

За год обучения в этой гимназии родители платят почти 31 тысячу долларов. В гимназии есть школа балета, а спортивные уроки ведут чемпионы мира и мастера спорта.

Ани Лорак на сцене (фото: instagram.com/anilorak)

Увольнение команды и активная работа

После своего развода певица уволила часть своей команды, которая была с ней более пяти лет. Она уволила концертного директора, пиар-менеджера и личного помощника. По слухам, певицу не устраивала финансовая схема по которой работала ее команда.

Певица призналась, что у нее началась новая жизнь и все свободное время от гастролей она проводит в студии, где записывает песни к новому альбому.

Ани Лорак с молодым парнем (фото: instagram.com/anilorak)

Отношения с молодым парнем, бывшим мужем певицы TAYANNA

Певицу долгое время после развода ни с кем не видели, кроме Сергея Лазарева, и в сети даже начали говорить о их романе. Но на самом деле Лорак закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.

О том, что все серьезно, поклонники певицы поняли после того, как она в своем Instagram выложила фото вместе с Глебом. Но многие раскритиковали выбор артистки, поскольку посчитали, что Глеб слишком молод для нее и ей нужен более серьезный мужчина.