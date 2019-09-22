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Идеал женщины: Ани Лорак очаровала фанатов нежным образом

STYLERПерсоны    22.09.2019 - 15:35
Идеал женщины: Ани Лорак очаровала фанатов нежным образом
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак умилила своих подписчиков

Ани Лорак приятно удивила фанатов, опубликовав в социальной сети Instagram на своей странице несколько фотографий в нежном образе. Звезда показала бэкстейдж со съемок клипа, который скоро будет представлен зрителям.

Помимо того, исполнительница оставила под фото месседж: "Израиль, спасибо за ваше гостеприимство! Позади два невероятных концерта #шоуДива в Беэр-Шеве и Хайфе! Так тепло от вашей любви! Сегодня Тель-Авив! Жду вас!".

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

На этот раз подписчики были очарованы образом Ани Лорак и никакого негатива писать не стали:

  • Подобной красоты еще не видела.
  • Вы прекрасны.
  • Я так люблю Вашу эстетику. Просто кругом голова.
  • Дар речи потерян.
  • Очень красивая и женственная.
  • Идеал женщины.

Идеал женщины: Ани Лорак очаровала фанатов нежным образом

Идеал женщины: Ани Лорак очаровала фанатов нежным образом

Идеал женщины: Ани Лорак очаровала фанатов нежным образом

Идеал женщины: Ани Лорак очаровала фанатов нежным образом

Идеал женщины: Ани Лорак очаровала фанатов нежным образом

Идеал женщины: Ани Лорак очаровала фанатов нежным образом

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее мы писали о том, что фанаты сделали замечание Ани Лорак за ее внешний вид.

А также рассказывали о том, что Ани Лорак нарвалась на гнев поклонников за то, что вышла в свет с новым бойфрендом.

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