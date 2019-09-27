Ані Лорак святкує день народження: що пережила співачка за цей рік

Ані Лорак виповнився 41 рік (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак за останній рік свого життя пережила чимало подій

Сьогодні, 27 вересня, популярна українська співачка Ані Лорак святкує свій 41 день народження. Вона як і раніше веде активну музичну діяльність і нещодавно показала фанам бекстейдж зі зйомок свого нового кліпу.

Styler зібрав всі головні події в житті співачки, які сталися з нею за рік життя.

Розлучення з чоловіком

Це, скоріше всього, сама значуща подія в її особистому житті за останній рік. Про проблеми з чоловіком турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу в мережі заговорили ще в серпні 2018 року. Тоді в інтернеті з'явилося відео, на якому Мурат активно веселиться з Яною Бєляєвої в Києві.

Ані Лорак ніяк не коментувала походеньки чоловіка. При цьому в грудні 2018 року в ЗМІ заговорили про розлучення. Шлюб був розірваний 31 січня 2019 року.

Ані Лорак разом з донькою (фото: instagram.com/anilorak)

Переїзд дочки в Москву

Співачка вже давно перебралася жити в Росію і зараз перевезла свою дочку до себе. Софія пішла в перший клас в елітну гімназію, яка знаходиться в Підмосков'ї. Варто зазначити, що в даний навчальний заклад також ходить дочка співачки Глюкози.

За рік навчання у цій гімназії батьки платять майже 31 тисячу доларів. У гімназії є школа балету, а спортивні уроки ведуть чемпіони світу та майстри спорту.

Ані Лорак на сцені (фото: instagram.com/anilorak)

Звільнення команди і активна робота

Після свого розлучення співачка звільнила частину своєї команди, яка була з нею більше п'яти років. Вона звільнила концертного директора, піар-менеджера і особистого помічника. За чутками, співачку не влаштовувала фінансова схема за якою працювала її команда.

Співачка зізналася, що у неї почалося нове життя і весь вільний час від гастролей вона проводить в студії, де записує пісні до нового альбому.

Ані Лорак з молодим хлопцем (фото: instagram.com/anilorak)

Стосунки з молодим хлопцем, колишнім чоловіком співачки TAYANNA

Співачку довгий час після розлучення ні з ким не бачили, крім Сергія Лазарєва, і в мережі навіть почали говорити про їхній роман. Але насправді Лорак закрутила роман з 26-річним саунд-продюсером Єгором Глібом.

Про те, що все серйозно, шанувальники співачки зрозуміли після того, як вона в своєму Instagram виклала фото разом з Глібом. Але багато хто розкритикував вибір артистки, оскільки порахували, що Гліб занадто молодий для неї і їй потрібен більш серйозний чоловік.