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Бил и изменял: бойфренд Ани Лорак "прославился" браком с известной певицей

STYLERПерсоны    15.06.2019 - 08:10
Бил и изменял: бойфренд Ани Лорак "прославился" браком с известной певицей
Фото: коллаж РБК-Украина

Ани Лорак закрутила роман с молодым скандальным музыкантом. Что о нем известно

Ани Лорак представила своего нового бойфренда Егора Глеба и серьезно взволновала сеть. Фаны 40-летней украинской певицы, которая активно строит карьеру в РФ, после публикации красноречивого совместного фото в ее Instagram разделились во взглядах на практическое признание романа с 26-летним музыкантом. Отметим, что репутация у парня скандальной артистки - не идеальная. 

Пару связывают не только украинские корни и сфера работы (Егор является саунд-продюсером лейбла Black Star) вместе с местом проживания в росийской столице, они оба в разводе и имеют детей. У Ани Лорак есть дочь София от бывшего брака с Муратом Налчаджиоглу, а у Глеба есть сын от экс-жены - 6-летний Даниэль. 

Несколько лет назад новый возлюбленный Каролины разорвал брак с популярной певицей Татьяной Решетняк, известной меломанам как TAYANNA, которая дважды пробовала силы в нацотборах на "Евровидение". Кстати, она землячка Ани Лорак - из Черновцов, а малой родиной Куек является город Кицмань в Черновицкой области. 

Бил и изменял: бойфренд Ани Лорак &quot;прославился&quot; браком с известной певицей

Ани Лорак и Егор Глеб (фото: instagram.com/anilorak)

Добавим также, что в начале творческой карьеры (участвовала в группе "Горячий шоколад") Решетняк писала песни для Ани Лорак.  

Бил и изменял: бойфренд Ани Лорак &quot;прославился&quot; браком с известной певицей

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

У Егора и Татьяны разница в возрасте 8 лет. Они связали себя узами брака, когда ей было 26, а ему - 18. Семейная жизнь музыкантов продлилась всего три года. 

Бил и изменял: бойфренд Ани Лорак &quot;прославился&quot; браком с известной певицей

Фото: скрин ask.fm/tayannareshe/answers

Сначала TAYANNA рассказывала в СМИ, что причиной разрыва стала разница в возрасте: мол, мужу хотелось жить на полную, он нередко пропадал на длительное время. Однако недавно Татьяна призналась, что Егор поднимал на нее руку и неоднократно изменял с другими женщинами. Впрочем, Решетняк решила сохранить с экс-супругом дружественные отношения ради сына, которого Глеб очень любит, задаривает подарками и часто навещает. 

Бил и изменял: бойфренд Ани Лорак &quot;прославился&quot; браком с известной певицей

Татьяна Решетняк (TAYANNA) с сыном Даниэлем (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Артистка уверена, то ребенок не должен становиться заложником раздора между родителями, но чувствовать себя нужным им обоим.

Бил и изменял: бойфренд Ани Лорак &quot;прославился&quot; браком с известной певицей

TAYANNA с сыном Даниэлем (фото: facebook.com/tayannaofficial)

Про насилие в семье артистка откровенно рассказала в интервью Маше Ефросининой в проекте "Экзамен" в марте.

"Мне изменяли, и не один раз, мой муж. Я знаю, как это. И по сей день я не могу простить, хотя мы уже давно не живем вместе", - ошарашила Решетняк.

Отвечая на уточняющий вопрос, стало ли это причиной их развода, Татьяна рассказала, что Егор еще и бил ее.

"Это самая большая рана, которая может быть у женщины. Из-за измены, и из-за того, что на тебя поднимают руку... Я еще не освободилась от этой боли и обиды, она до сих пор во мне живет... Не будем говорить о градации, как он бил, но это было".

Видео: YouTube / Маша Ефросинина

Как сообщалось ранее, недавно Ани Лорак уволила всю свою команду и, как ожидается, начнет сотрудничать с Black Star, в котором Егор Глеб является саунд-продюссером.

Кстати, не так давно в сети нашли доказательство того, что между Ани Лорак и Лазаревым есть отношения.

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