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Ани Лорак уволила всю команду: довели до предела

STYLERПерсоны    04.06.2019 - 14:30
Ани Лорак уволила всю команду: довели до предела
Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Ани Лорак решила уволить членов своей команды - концертного директора, PR-менеджера и администратора. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru

Певица работала с Михаилом Успенским (директор), его супругой Екатериной (PR-менеджер) и администратором на протяжении многих лет. 

В окружении звезды такое решение объясняют тем, что Ани Лорак больше не устраивают финансовые схемы, по которой работал менеджмент певицы.

Ани Лорак уволила всю команду: довели до предела

Ани Лорак уволила всех и начала новую жизнь в США (скрин: instagram.com/anilorak)

К тому же, Ани Лорак значительно сократила свой концертный график - ближайшие выступления запланированы лишь на август. 

Также сообщается, что ныне исполнительница находится в США и интригует поклонников тем, что у нее начинается "новая жизнь".

Ани Лорак уволила всю команду: довели до предела

Ани Лорак уволила всех и начала новую жизнь в США (скрин: instagram.com/anilorak)

Отметим, что экс-сотрудники Лорак не отчаялись и устроились в продюсерский центр Михаила Гуцериева.

К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.

Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".

К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

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