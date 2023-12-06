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На Android вийшов додаток, що дозволяє листуватися через iMessage

Середа 06 грудня 2023 16:19
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На Android вийшов додаток, що дозволяє листуватися через iMessage Beeper Mini обіцяє доступ до iMessage з Android (файл: Android Authority)
Автор: Павло Колеснік

На платформі Google Play вийшов додаток Beeper Mini. Він дає користувачам Android можливість спілкуватися через iMessage з друзями, не вимагаючи створення Apple ID або налаштування доступу до сервера на macOS.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на магазин додатків Google Play.

Додаток Beeper Mini трансформує повідомлення користувача у відомі сині бульбашки тексту, видимі всіма учасниками листування. Воно також надає всі функції iMessage, включаючи реакції, потоки, обмін файлами у високій роздільній здатності та групові чати.

На відміну від інших сервісів, які передають повідомлення через сервер на Mac або вимагають входу через Apple ID, Beeper Mini автоматично реєструє користувача за номером телефону та надсилає дані безпосередньо на сервер Apple. Це забезпечує конфіденційність надісланих повідомлень та файлів.

На Android вийшов додаток, що дозволяє листуватися через iMessageНадіслані повідомлення у вигляді синіх бульбашок (фото: Google Play)

Beeper Mini є відгалуженням від основного стартапу Beeper, який прагне поєднати всі платформи обміну повідомленнями в одному додатку. Користувачі можуть зібрати чати з Telegram, WhatsApp, Discord, iMessage та інших, а також SMS.

На Android вийшов додаток, що дозволяє листуватися через iMessageНа фотографії та відео можна відповідати реакціями (фото: Google Play)

Beeper Mini доступний для безкоштовного скачування в Google Play, але вимагає підписку (2 долари на місяць) після безкоштовного пробного періоду протягом перших 7 днів.

Нагадаємо, в додатку для Android з'явиться функція, яка автоматично створюватиме списки справ замість вас.

Ми також писали, що Microsoft додав у Paint можливість малювати картинки за текстовим описом.

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