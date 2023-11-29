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Microsoft додав у Paint можливість малювати картинки за текстовим описом

Середа 29 листопада 2023 14:00
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Microsoft додав у Paint можливість малювати картинки за текстовим описом Paint тепер вміє створювати картинки за текстовим описом (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft нарешті реалізувала довгоочікувану інтеграцію генеративної нейромережі DALL-E 3 з графічним редактором Paint в операційній системі Windows 11. Це відкриває користувачам платформи можливість використовувати ШІ-генератор для створення зображень Paint за допомогою нової функції під назвою Cocreator.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин про Microsoft Windows Latest.

Як створити картинку в Paint

Для створення зображень просто відкрийте порожнє полотно Paint, виберіть функцію Cocreator у правій частині панелі інструментів та введіть текстовий опис, за яким алгоритм має створити зображення.

Microsoft додав у Paint можливість малювати картинки за текстовим описомMicrosoft додав у Paint можливість малювати картинки за текстовим описомЯк створити зображення в Paint за допомогою текстового опису (фото: Windows Latest)

Користувачі, які тільки починають використовувати інструменти на основі нейромереж, можуть вивчити чотириетапний посібник, доступний прямо в додатку. Він допоможе зрозуміти процес роботи з алгоритмом та розпочати генерацію зображень.

На поточному етапі доступ до нової функції може бути надано деяким користувачам Windows 11 тільки після реєстрації у списку очікування, тому до отримання схвалення від постачальника послуг може пройти кілька днів.

Microsoft додав у Paint можливість малювати картинки за текстовим описомЗображення, створене за допомогою текстового опису (фото: Windows Latest)

Тим, хто не бачить кнопку Cocreator, рекомендується переконатися, що у них встановлена остання версія Paint, та зареєструватись у списку очікування.

Нагадаємо, що Microsoft додала ChatGPT в незвичайне місце на Windows 11.

А ще у нас є матеріал про те, як Microsoft вперше випустила Windows для Mac і iPhone.

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