Microsoft додав у Paint можливість малювати картинки за текстовим описом

Microsoft нарешті реалізувала довгоочікувану інтеграцію генеративної нейромережі DALL-E 3 з графічним редактором Paint в операційній системі Windows 11. Це відкриває користувачам платформи можливість використовувати ШІ-генератор для створення зображень Paint за допомогою нової функції під назвою Cocreator.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин про Microsoft Windows Latest .

Як створити картинку в Paint

Для створення зображень просто відкрийте порожнє полотно Paint, виберіть функцію Cocreator у правій частині панелі інструментів та введіть текстовий опис, за яким алгоритм має створити зображення.

Як створити зображення в Paint за допомогою текстового опису (фото: Windows Latest)

Користувачі, які тільки починають використовувати інструменти на основі нейромереж, можуть вивчити чотириетапний посібник, доступний прямо в додатку. Він допоможе зрозуміти процес роботи з алгоритмом та розпочати генерацію зображень.

На поточному етапі доступ до нової функції може бути надано деяким користувачам Windows 11 тільки після реєстрації у списку очікування, тому до отримання схвалення від постачальника послуг може пройти кілька днів.

Зображення, створене за допомогою текстового опису (фото: Windows Latest)

Тим, хто не бачить кнопку Cocreator, рекомендується переконатися, що у них встановлена остання версія Paint, та зареєструватись у списку очікування.