В додатку для Android з'явиться функція, яка автоматично створюватиме списки справ замість вас

У програмі Google Keep для Android з'явиться функція автоматичного створення списків із використанням штучного інтелекту. Ця функція полегшує процеси, такі як планування поїздки, складання списку покупок або організація завдань.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин 9to5Google .

Нова опція "Допоможи мені створити список" в Google Keep буде доступна в рамках програми бета-тестування Workspace Labs. Компанія Google попереджає користувачів про те, що слід уникати введення приватної інформації на цьому етапі.

Після активації кнопки в Google Keep з'явиться текстове вікно із запропонованими підказками, наприклад створення списку продуктів для вегетаріанської родини, переліку необхідних речей для походу або списку справ для планування заходу.

Як створити список ваших справ за допомогою ШІ (фото: 9to5Google)

Користувачі можуть вносити власні підказки, а штучний інтелект згенерує список, який може бути зручною відправною точкою, що підлягає подальшому розширенню. Сформований перелік може бути вставлений у замітку, а підказка буде використовуватись як заголовок.

Поки Google не надає інформацію про те, коли нова версія Google Keep з автоматичним створенням списків стане доступною для всіх користувачів. Зазначається, що на відміну від інших компаній, Google підходить до інтеграції штучного інтелекту у свої продукти обережно.