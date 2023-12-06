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На Android вышло приложение, позволяющее переписываться через iMessage

Среда 06 декабря 2023 16:19
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На Android вышло приложение, позволяющее переписываться через iMessage Beeper Mini обещает доступ к iMessage с Android (файл: Android Authority)
Автор: Павел Колесник

На платформе Google Play вышло приложение Beeper Mini. Он дает пользователям Android возможность общаться через iMessage с друзьями, не требуя создания Apple ID или настроек доступа к серверу на macOS.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на магазин приложений Google Play.

Приложение Beeper Mini трансформирует сообщения пользователя в известные синие пузырьки текста, видимые всеми участниками переписки. Оно также предоставляет все функции iMessage, включая реакции, потоки, обмен файлами в высоком разрешении и групповые чаты.

В отличие от других сервисов, которые передают сообщения через сервер на Mac или требуют входа через Apple ID, Beeper Mini автоматически регистрирует пользователя по телефону и отправляет данные непосредственно на сервер Apple. Это обеспечивает конфиденциальность отправленных сообщений и файлов.

На Android вышло приложение, позволяющее переписываться через iMessageОтправленные сообщения в виде синих пузырей (фото: Google Play)

Beeper Mini является ответвлением от основного стартапа Beeper, стремящегося соединить все платформы обмена сообщениями в одном приложении. Пользователи могут собрать чаты из Telegram, WhatsApp, Discord, iMessage и других, а также SMS.

На Android вышло приложение, позволяющее переписываться через iMessageНа фотографии и видео можно отвечать реакциями (фото: Google Play)

Beeper Mini доступен для бесплатного скачивания в Google Play, но требует подписки (2 доллара в месяц) после бесплатного пробного периода в течение первых 7 дней.

Напомним, в приложении для Android появится функция, которая будет автоматически создавать списки дел вместо вас.

Мы также писали, что Microsoft добавила в Paint возможность рисовать картинки по текстовому описанию.

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