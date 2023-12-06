На Android вышло приложение, позволяющее переписываться через iMessage

На платформе Google Play вышло приложение Beeper Mini. Он дает пользователям Android возможность общаться через iMessage с друзьями, не требуя создания Apple ID или настроек доступа к серверу на macOS.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на магазин приложений Google Play .

Приложение Beeper Mini трансформирует сообщения пользователя в известные синие пузырьки текста, видимые всеми участниками переписки. Оно также предоставляет все функции iMessage, включая реакции, потоки, обмен файлами в высоком разрешении и групповые чаты.

В отличие от других сервисов, которые передают сообщения через сервер на Mac или требуют входа через Apple ID, Beeper Mini автоматически регистрирует пользователя по телефону и отправляет данные непосредственно на сервер Apple. Это обеспечивает конфиденциальность отправленных сообщений и файлов.

Отправленные сообщения в виде синих пузырей (фото: Google Play)

Beeper Mini является ответвлением от основного стартапа Beeper, стремящегося соединить все платформы обмена сообщениями в одном приложении. Пользователи могут собрать чаты из Telegram, WhatsApp, Discord, iMessage и других, а также SMS.

На фотографии и видео можно отвечать реакциями (фото: Google Play)

Beeper Mini доступен для бесплатного скачивания в Google Play, но требует подписки (2 доллара в месяц) после бесплатного пробного периода в течение первых 7 дней.