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Alyona Alyona приїхала до Києва після Євробачення. Дивіться щемливе відео її зустрічі з батьками

Alyona Alyona (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Alyona Alyona повернулася до Києва зі шведського Мальме після Євробачення 2024, на якому вона та Jerry Heil посіли третє місце.

Як зустріли виконавицю журналісти та батьки - дивіться у нашому матеріали РБК-Україна (проект Styler).

Артистка повернулася з Євробачення 2024

Знаменитість прибула в Україну потягом, де її зустрічав натовп шанувальників і батьки під пісню "Teresa & Maria".

За словами Alyona Alyona, повернулася вона одна, оскільки Jerry Heil ще має виступити на Каннському кінофестивалі.

До слова, реперка не очікувала побачити на вокзалі своїх маму і тата, які неочікувано вийшли з натовпу з букетом синьо-жовтих квітів.

Побачивши рідних людей, виконавиця не могла стримати сліз. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Реакція юзерів

Шанувальників розчулила зустріч знаменитості із батьками, тож вони засипали її теплими словами.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

  • Це найголовніші і важливіші вболівальники! Найцінніше - сім'я, яка підтримує і яка поруч!
  • Така щира, зразу на дитину перетворюється поруч з батьками
  • Які щирі емоції. Пишаємося нашими українками
  • Така справжня

Нагадаємо, у швецькому Мальме ввечері 11 травня відбувся другий фінал Євробачення 2024. Переможцем став представник Швейцарії - співак Nemo з піснею "The Code". Україна ж посіла третє місце.

Раніше ми розповідали, де пройде Дитяче Євробачення 2024 та якими будуть правила.

Також ми розповідали, яке місце посів Ізраїль на Євробаченні та чому навколо Еден Голан стільки скандалів.

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ЄвробаченняAlyona AlyonaJerry HeilЗірки шоу-бізнесу