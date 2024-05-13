Alyona Alyona приїхала до Києва після Євробачення. Дивіться щемливе відео її зустрічі з батьками

Alyona Alyona повернулася до Києва зі шведського Мальме після Євробачення 2024, на якому вона та Jerry Heil посіли третє місце.
Як зустріли виконавицю журналісти та батьки - дивіться у нашому матеріали РБК-Україна (проект Styler).
Знаменитість прибула в Україну потягом, де її зустрічав натовп шанувальників і батьки під пісню "Teresa & Maria".
За словами Alyona Alyona, повернулася вона одна, оскільки Jerry Heil ще має виступити на Каннському кінофестивалі.
До слова, реперка не очікувала побачити на вокзалі своїх маму і тата, які неочікувано вийшли з натовпу з букетом синьо-жовтих квітів.
Побачивши рідних людей, виконавиця не могла стримати сліз. Відповідне відео з’явилося у мережі.
Шанувальників розчулила зустріч знаменитості із батьками, тож вони засипали її теплими словами.
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Нагадаємо, у швецькому Мальме ввечері 11 травня відбувся другий фінал Євробачення 2024. Переможцем став представник Швейцарії - співак Nemo з піснею "The Code". Україна ж посіла третє місце.
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