Alyona Alyona приїхала до Києва після Євробачення. Дивіться щемливе відео її зустрічі з батьками

Артистка повернулася з Євробачення 2024

Знаменитість прибула в Україну потягом, де її зустрічав натовп шанувальників і батьки під пісню "Teresa & Maria".

За словами Alyona Alyona, повернулася вона одна, оскільки Jerry Heil ще має виступити на Каннському кінофестивалі.

До слова, реперка не очікувала побачити на вокзалі своїх маму і тата, які неочікувано вийшли з натовпу з букетом синьо-жовтих квітів.

Побачивши рідних людей, виконавиця не могла стримати сліз. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Реакція юзерів

Шанувальників розчулила зустріч знаменитості із батьками, тож вони засипали її теплими словами.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

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Нагадаємо, у швецькому Мальме ввечері 11 травня відбувся другий фінал Євробачення 2024. Переможцем став представник Швейцарії - співак Nemo з піснею "The Code". Україна ж посіла третє місце.