Alyona Alyona приехала в Киев после Евровидения. Смотрите щемящее видео ее встречи с родителями

Артистка вернулась с Евровидения 2024

Знаменитость прибыла в Украину на поезде, где ее встречала толпа поклонников и родители под песню "Teresa & Maria".

По словам Alyona Alyona, вернулась она одна, поскольку Jerry Heil еще должен выступить на Каннском кинофестивале.

К слову, рэперша не ожидала увидеть на вокзале своих маму и папу, которые неожиданно вышли из толпы с букетом сине-желтых цветов.

Увидев родных людей, исполнительница не могла сдержать слез. Соответствующее видео появилось в сети.

Реакция юзеров

Поклонников растрогала встреча знаменитости с родителями, поэтому они засыпали ее теплыми словами.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

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Напомним, в шведском Мальме вечером 11 мая состоялся второй финал Евровидения 2024. Победителем стал представитель Швейцарии - певец Nemo с песней "The Code". Украина же заняла третье место.