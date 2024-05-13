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Alyona Alyona приехала в Киев после Евровидения. Смотрите щемящее видео ее встречи с родителями

Alyona Alyona (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Alyona Alyona вернулась в Киев со шведского Мальме после Евровидения 2024, на котором она и Jerry Heil заняли третье место.

Как встретили исполнительницу журналисты и родители - смотрите в нашем материале РБК-Украина (проект Styler).

Артистка вернулась с Евровидения 2024

Знаменитость прибыла в Украину на поезде, где ее встречала толпа поклонников и родители под песню "Teresa & Maria".

По словам Alyona Alyona, вернулась она одна, поскольку Jerry Heil еще должен выступить на Каннском кинофестивале.

К слову, рэперша не ожидала увидеть на вокзале своих маму и папу, которые неожиданно вышли из толпы с букетом сине-желтых цветов.

Увидев родных людей, исполнительница не могла сдержать слез. Соответствующее видео появилось в сети.

Реакция юзеров

Поклонников растрогала встреча знаменитости с родителями, поэтому они засыпали ее теплыми словами.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

  • Це найголовніші і важливіші вболівальники! Найцінніше - сім'я, яка підтримує і яка поруч!
  • Така щира, зразу на дитину перетворюється поруч з батьками
  • Які щирі емоції. Пишаємося нашими українками
  • Така справжня

Напомним, в шведском Мальме вечером 11 мая состоялся второй финал Евровидения 2024. Победителем стал представитель Швейцарии - певец Nemo с песней "The Code". Украина же заняла третье место.

Раньше мы рассказывали, где пройдет Детское Евровидение 2024 и какими будут правила.

Также мы рассказывали, какое место занял Израиль на Евровидении и почему вокруг Эден Голан столько скандалов.

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ЕвровидениеAlyona AlyonaJerry HeilЗвезды шоу-бизнеса