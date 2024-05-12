Де пройде Дитяче Євробачення 2024 та якими будуть правила

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне Мовлення".

Де відбудеться Дитяче Євробачення 2024

У цьому році конкурс вперше за свою історію пройде в Мадриді. Іспанія прийматиме Дитяче Євробачення 2024.

Нагадаємо, що у 2023 році на конкурсі перемогу здобула Зої Клозюр із Франції з піснею "Cœur". Але оскільки країна-переможець Євробачення 2023 Франція приймала конкурс двічі за останні три роки, організацію взяв на себе іспанський мовник RTVE.

А от Іспанія виграла другий за рахунком Дитячий пісенний конкурс Євробачення, який проходив у 2004 році.

"Ми раді, що через двадцять років після їхньої перемоги на Дитячому Євробаченні конкурс нарешті відбудеться в Іспанії. Ми вдячні RTVE за згоду провести 22-й Дитячий пісенний конкурс Євробачення, який вже стільки років надає молодим артистам з усієї Європи неймовірну платформу для демонстрації свого таланту. Ми з нетерпінням чекаємо на фієсту, яка очікує нас в Іспанії наприкінці цього року", - каже Мартін Остердаль, виконавчий директор Дитячого пісенного конкурсу.

Де відбудеться Дитяче Євробачення 2024 (фото: facebook.com/suspilne.eurovision)

Якими будуть правила Дитячого Євробачення у 2024 році

Правила Дитячого пісенного конкурсу не вимагають від мовника-переможця проводити конкурс наступного року, як у випадку з Пісенним конкурсом Євробачення, проте першочергове право на організацію надається саме переможцю.

Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення 2024.