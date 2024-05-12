Євробачення 2024: хто виграв фінал і скількі балів дали Україні

Євробачення 2024 завершилося 11 травня у Швеції. Фінал шоу подарував не тільки ім'я переможця, а й багато яскравих вражень глядачам.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто виграв пісенний конкурс цього року, яке місце посіли представниці України Alyona Alyona і Jerry Heil, а також пропонує подивитися найяскравіші виступи фіналу.

Хто виграв Євробачення 2024

Перемогу у 68-му пісенному конкурсі, що проходив у шведському Мальме на місцевій "Мальме-Арені" здобув представник Швейцарії Nemo з піснею "The Code".

Саме цей артист отримав у сумі найбільшу кількість балів від глядачів грандіозного дійства і членів національних журі.

Фінальні результати Євробачення 2024 (фото: скріншот)

Яке місце посіла Україна і скільки нам дали балів

За результатами Євробачення 2024 представниці України Alyona Alyona і Jerry Heil, які виконували пісню "Teresa & Maria" й виступали у фіналі під номером "2", посіли третє місце. В сумі конкурсний номер наших артисток отримав 453 бали.

Варто нагадати, що це доволі високий результат. Останніми роками Україна стабільно потрапляла у топ-10: у 2021-му Go_A посіли 5 місце, у 2022-му Kalush Orchestra здобули перемогу, а у 2023 році дует TVORCHI опинилися 6-ми.

Найкращі виступи у фіналі Євробачення 2024

Пропонуємо вам подивитися кращі виступи, які були представлені у фіналі конкурсу.

Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

Slimane - "Mon Amour"

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

Nemo - "The Code"

Eden Golan - "Hurricane"

Хто перемагав у Євробаченні останні 10 років

Зазначимо, що для Швейцарії цьогорічний тріумф - третя перемога на пісенному конкурсі.

До цього Швейцарія кожного року посилала своїх виконавців на дійство, крім 1995, 1999, 2001 і 2003 років.

Якщо говорити про останні 10 років, то Україну можна назвати однією з найуспішніших представниць на Євробаченні. Нашим артистам з 2014 року двічі щастило підіймати кришталевий мікрофон над головою.

У цьому показнику з нами зрівнялася лише Швеція, яка теж два рази тріумфувала на Євробачення за останнє десятиріччя.

Загалом же список переможців виглядає таким чином:

2013 - Данія (Еммелі де Форест - "Only Teardrops")

2014 - Австрія (Кончита Вурст з піснею "Rise Like a Phoenix")

2015 - Швеція (Монс Сельмерлев - "Heroes")

2016 - Україна (Джамала - "1944")

2017 - Португалія (Салвадор Собрал - "Amar Pelos Dois")

2018 - Ізраїль (Нетта - "Toy")

2019 - Нідерланди (Дункан Лоренс - "Arcade")

2020 року конкурс було скасовано через пандемію COVID-19

2021 - Італія (Maneskin - "Zitti e buoni")

2022 - Україна (Kalush Orchestra - "Stefania")

2023 - Швеція (Лорін - "Tattoo")

Хто може представити Україну на Євробаченні 2025

Охочих представляти Україну на пісенному конкурсі завжди вистачало. Про це свідчить хоча б кількість заявок на Нацвідбір, який проводить в нашій країні навіть під час повномасштабної війни.

Останнім часом про своє бажання поїхати на Євробачення говорили навіть імениті артисти.

Зокрема, в інтерв'ю РБК-Україна Оля Полякова зізнавалася, що хотіла б представити нашу країну на музичному конкурсі.

"Я впевнена, що моя енергія та багаторічний досвід на сцені принесли б дуже хороший результат", - впевнено заявила вона.

Ще одна популярна співачка ROXOLANA казала у розмові з РБК-Україна, що готова боротися за участь у конкурсі, як тільки у неї з'явиться "та сама пісня".

Окрім того, як свідчить практика, багато артистів ледь не щороку подаються на Національний відбір.