ua en ru
Пн, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Аліна з "Холостяка" зізналася, скільки має заробляти її чоловік: "Хоча б у 10 разів більше" (відео)

Понеділок 24 березня 2025 12:44
UA EN RU
Аліна з "Холостяка" зізналася, скільки має заробляти її чоловік: "Хоча б у 10 разів більше" (відео) Аліна Пухальська (фото: instagram.com/alina_pukhalska)
Автор: Поліна Іваненко

Сомельє Аліна Пухальська, яка брала участь в романтичному реаліті "Холостяк" з Олександром Будько Тереном, розповіла про свої заробітки. Також вона зізналася, якого хоче бачити чоловіка поруч з собою, та чи має він бути багатим.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Алына розповіла на програмі "33 питання", яке вже вийшло на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Так, Аліна хоче бачити поруч з собою успішного, статного та дуже доброго чоловіка. Обранець має її безмежно кохати, адже це, вважає сомельє, найважливіше.

На її думку, чоловік має заробляти "хоча б" у 10 разів більше за неї. Коли ж Пухальську попросили назвати приблизну суму, вона сказала, що йдеться про 50 тисяч доларів. Це, зазначила Аліна, "буде гарно".
Аліна з &quot;Холостяка&quot; зізналася, скільки має заробляти її чоловік: &quot;Хоча б у 10 разів більше&quot; (відео)
Зірка "Холостяка" відповіла, скільки має заробляти її чоловік (скріншот)

Також вона розповіла, скільки заробляє та витрачає. Зазвичай, зазначила Пухальська, сомельє "на базовому рівні" заробляють в Україні 1 тисячу доларів. Але вона вийшла на інший рівень.

На місяць Аліна витрачає десь 3-4 тисячі доларів. Це догляд за собою, їжа, комунальні платежі, корм для її котів та вино. Але Пухальська пояснила, що також вона окремо витрачає на шопінг та зарплатні людям, з якими працює.

Найдорожче, що сомельє собі дарувала, це туфлі. А от від чоловіків вона отримувала набагато коштовніші презенти. Виявилося, що Аліні дарували квартиру.

Коли стосунки з чоловіком, який придбав для неї житло, закінчилися, їй не довелося нічого повертати. За словами Пухальської, ніяких питань щодо грошей та квартири не було.

Чому Аліна пішла з "Холостяка"

Сомельє залишила проект у другому випуску. Тоді Терен зазначив, що хотів би бачити більше спільних інтересів та думок з дівчиною. Втім, Аліна на це не ображена.

"Я не відчула образи, адже важливо, що Олександр був чесним зі мною. У подібних ситуаціях найгірше - це коли хтось створює ілюзії, витрачає твій час і не дає ясності в намірах. Коли людина прямо говорить, що не відчуває тієї самої іскри, ти почуваєшся вільною і можеш сфокусуватися на пошуку справжнього кохання. Я вдячна за його відвертість - це був для мене знак поваги", - казала Пухальська інтерв'ю РБК-Україна.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
США та РФ розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії: що відомо
США та РФ розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії: що відомо