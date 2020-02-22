ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Акциз на машины в Украине: автомобилистам готовят приятный сюрприз

STYLERЖизнь    22.02.2020 - 10:30
Акциз на машины в Украине: автомобилистам готовят приятный сюрприз
Акциз на автомобили в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Нардеп Марьян Заблоцкий предлагает полностью изменить налоговую систему

Автомобилистам готовят новый сюрприз, связанный с акцизами на машины. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий собирается подать в Верховную Раду законопроект об отмене акцизов на автомобили.

Как отмечается в законопроекте, речь идет не только о новых автомобилях, но и о подержанных. Заблоцкий, как член парламентского налогового комитета, предлагает оставить 20% НДС и 10% импортной пошлины для всех автомобилей, которые ввозятся в Украину.

"Чтобы все владельцы автомобилей на еврономерах перешли на украинские, нам нужно изменить налоговую систему. Я в ближайшее время подам законопроект, который отменит акцизы на авто и приведет цены на авто в Украине к тем, какие есть в Европе", - рассказал нардеп.

Он отметил, что в Украине уже давно не существует автомобилестроительной отрасли и заводы законсервированы. За последние три года в Украине выпущено всего несколько тысяч автомобилей, тогда как в Словакии и Чехии, к примеру, выпускают более 1 млн авто в год.

Как объяснил Марьян Заблоцкий, если он подаст свой законопроект в ближайшее время, то его смогут принять не раньше июля, так как на данный момент в парламенте все силы брошены на проект закона о запуске рынка земли.

Налог на банковские карты: украинцев призвали не паниковать
Новости Украины автомобилиНалоги
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь