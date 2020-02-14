Украинцам разрешат не платить за растаможку авто: кому именно

Растаможка авто в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украине хотят сделать бесплатной растаможку авто для некоторой категории граждан

В Украине за растаможку автомобилей можно будет не платить - такое новшество с льготами касается ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, которые имеют I и II категории инвалидности.

Так, "чернобыльцам" хотят дать право на ввоз на таможенную территорию Украины машин, с момента выпуска которых прошло не более 7 лет, для собственного пользования с освобождением от обложения таможенными платежами.

Речь идет о законопроекте №2277, который Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов посоветовал Верховной Раде принять за основу.

Важно отметить, что "чернобыльцы" после бесплатной растаможки машин теряют право на бесплатное пользование всеми видами городского и пригородного транспорта в Украине.

В инициативе указывается, что таким авто может пользоваться как сам льготник, так и члены его семьи (родители, муж или жена, дети, включая усыновленных). Никому другому передавать права на управление транспортным средством нельзя - разве что при условии присутствия владельца.

"По мнению авторов законопроекта, предложенные нормы позволят существенно уменьшить социальное напряжение в обществе, вызванное невозможностью со стороны государства быстро обеспечить транспортными средствам безвозмездно или на льготных условиях людей с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к I и II категорий", - говорится в документе.

Добавляется, что законопроект нуждается в некоторой доработке.

Ранее мы писали о том, что водителей авто на иностранных номерах в Украине решили пока не штрафовать за нарушение порядка ввоза транспорта, хотя для владельцев "евроблях" с 1 января стали действовать повышенные штрафы за нерастаможенные машины. "Неприкасаемость" продлится до принятия нардепами законов, которые устроят евробляхеров.