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Индивидуальный автомобильный номер в Украине: названы цены

STYLERЖизнь    01.02.2020 - 14:17
Индивидуальный автомобильный номер в Украине: названы цены
Цена индивидуального номерного знака в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Украинцам рассказали, во сколько обойдется имя или картинка на номерном знаке

В Украине набирают популярность именные автомобильные номера, и все чаще водители обращаются в Главный сервисный центр МВД Украины с просьбой изготовить номер для автомобиля с указанием имени или с картинкой.

Как сообщили в сервисном центре в ответ на запрос издания УНН, такая услуга стоит недорого. Индивидуальный номерной знак обойдется от 300 гривен. В эту стоимость входит сам номерной знак и три буквы на нем. Каждый следующий символ обойдется водителю еще в 90 гривен. А вот графические элементы будут стоить дороже – от 500 гривен.

Если заказчик захочет спецпродукцию для номерного знака, то ему придется раскошелиться еще на 252 гривны для знака без графического элемента и на 295 гривен – для номерного знака с графическим элементом. Для мотоциклов такой номерной знак будет стоить от 112 гривен.

Изготовляется индивидуальный номерной знак в срок около одного месяца после того, как заказчик передаст изготовителю полный макет своего номерного знака.

Ранее мы рассказывали о том, сколько в Украине стоят индивидуальные номерные знаки с определенным цифрами, а также в Центре МВД сообщили, какие самые необычные номерные знаки заказали украинцы для своих автомобилей.

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