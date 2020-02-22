Акциз на машини в Україні: автомобілістам готують приємний сюрприз

Акциз на автомобілі в Україні (Колаж РБК-Україна)

Нардеп Мар'ян Заблоцький пропонує повністю змінити податкову систему

Автомобілістам готують новий сюрприз, пов'язаний з акцизами на машини. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький збирається подати у Верховну Раду законопроєкт про скасування акцизів на автомобілі.

Як наголошується в законопроєкті, йдеться не тільки про нові автомобілі, але і про вживані. Заблоцький, як член парламентського податкового комітету, пропонує залишити 20% ПДВ і 10% імпортного мита для всіх автомобілів, що ввозяться в Україну.

"Щоб всі власники автомобілів на єврономерах перейшли на українські, нам потрібно змінити податкову систему. Я найближчим часом подам законопроєкт, який скасує акцизи на авто і призведе ціни на авто в Україні до тих, які є в Європі", - розповів нардеп.

Він зазначив, що в Україні вже давно не існує автомобілебудівної галузі та заводи законсервовані. За останні три роки в Україні випущено всього кілька тисяч автомобілів, тоді як у Словаччині та Чехії, наприклад, випускають понад 1 млн авто на рік.

Як пояснив Мар'ян Заблоцький, якщо він подасть свій законопроєкт найближчим часом, то його зможуть прийняти не раніше липня, через те, що на даний момент у парламенті всі сили кинуті на проєкт закону про запуск ринку землі.