Аферисти знайшли нову схему вимагання через додатки для смартфонів

Розкрита нова схема шахрайства в Україні (колаж: РБК-Україна)

На тлі пандемії зростання кіберзлочинів збільшилося

Аферисти придумали використовувати шкідливе ПЗ для смартфонів, щоб красти дані користувачів. Після цього шахраї шантажують своїх жертв і вимагають гроші. Що можна зробити, щоб захистити свої дані – читайте нижче.

Як повідомляється, шкідливі програми здатні записувати ваші особисті телефонні розмови, програма викрадає ваші дані та відправляє їх шахраям. На таке попалася киянка Тетяна. Про це розповідає видання "Сьогодні".

"Пересилали мені мої ж розмови, пересилали мої фотографії та почали говорити про те, що або я їм плачу, або вони всю цю інформацію починають скидати моїм друзям", – розповідає постраждала.

Додаток був замаскований під програму для запису розмов. Для роботи програми потрібно активувати. Спеціальна SMS-команда як би реєструє користувача, тоді як насправді включає вірус.

"Людина сама встановлює собі на гаджет вірусне ПО. Вся інформація починає викачуватися. В такому випадку необхідно відразу ж звернутися в кіберполіцію. Шахраям потрібно сказати, мовляв, гроші дам трошки пізніше, приспати пильність і все робити в узгодженні з кіберполіцією", – каже експерт з кібербезпеки Наталія Бугайова.

Серед інших вірусних програм – визначник підписів, який вивчає, як ваш номер підписаний в контактах ваших друзів і знайомих.

"У мене раптом збільшилася кількість спаму і, відверто кажучи, я була вражена, тому що я прочитала що ця програма торгує номерами. Ми даємо доступ до телефону, програма сканує усі номери та потім ці бази продаються різним банкам або рекламним компаніям", – розповідає студентка Олена, яка скористалася таким додатком.

Експерти з кібербезпеки попереджають, що, якщо програма вимагає повний доступ до всіх функцій смартфона, швидше за все вона вірусна. Спеціаліст Наталія Бугайова повідомляє, що такі додатки можуть передавати дані не тільки шантажистам, але і колекторам і навіть рекламним компаніям. Тому, до того, як завантажувати додаток на свій смартфон, варто переконатися, що він безпечний – вивчайте рейтинги, відгуки та звертайте увагу на наявність спеціальних сертифікатів.

Нагадаємо, що раніше була розкрита схема, як через пошту українців грабують на десятки тисяч.

Раніше ми писали, що в Україні з'явилися нахабні шахраї, які вішають кредити через сім-карту.