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Адвокат Заворотнюк зробив офіційну заяву

STYLERПерсони    09.11.2019 - 16:15
Адвокат Заворотнюк зробив офіційну заяву
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк може опинитися в суді через борги

Віктор Пастернак, адвокат актриси Анастасії Заворотнюк, заявив, що не був в курсі боргів зірки за нерухомість. Про це він розповів у росЗМІ в п'ятницю, 8 листопада.

Раніше повідомлялося, що у "прекрасної няні", яка проходить лікування від раку мозку, накопичилася заборгованість у розмірі 24 тисяч рублів. Згідно з деякими даними, борги актриси пов'язані з її квартирою в столиці. Федеральна служба судових приставів (ФССП) буде займатися стягненням з актриси Анастасії Заворотнюк боргів за майно. Інформація про виконавче провадження розміщена в базі даних виконавчих проваджень.

За словами представника її інтересів, питання навряд чи буде вирішуватися в судовому порядку.

"Адже сума не критична, і влаштовувати з-за неї спори, я думаю, ніхто не стане", — пояснив Пастернак.

Він додав, що готовий сприяти їй і її близьким.

Адвокат Заворотнюк зробив офіційну заяву

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Варто нагадати, що на Анастасію Заворотнюк порушено дві виконавчих виробництва — від 10 вересня і 2 жовтня 2019 року. Про це йдеться на сайті ФССП. У першому випадку стягненням займається Люберецьке районне відділення — мова йде про стягнення податків і зборів, включаючи пені. Сума збору не вказана. Друге виконавче провадження стосується боргу з податку на майно в розмірі 24,5 тис. руб. Ним займаються пристави ЦАО Москви.

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що актрису екстрено доставили в лікарню. За інформацією ЗМІ, лікарі діагностували у неї останню стадію раку мозку. Зазначалося, що вона перебувала в комі і була підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Потім з'явилася інформація, що Заворотнюк може дихати самостійно.

15 жовтня рідні актриси підтвердили, що в даний момент вона проходить курс лікування. При цьому зазначили, що Заворотнюк не перебувала в комі і у неї не було багатьох наслідків хвороби, про які писали ЗМІ.

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