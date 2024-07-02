"Абсолютно відбита людина": Притула відреагував на гучний скандал з Тищенком

Волонтер Сергій Притула висловився про Миколу Тищенка, який нещодавно втрапив у скандал з нападом на військового та отримав цілодобовий домашній арешт після суду наприкінці червня . Своєю чергою шоумен заявив, що його колишній колега навіть не розуміє абсурдності своїх дій.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв’ю Сергія Дмитровича для YouTube-каналу "Гуртом та Вщент".

Що Притула каже про Тищенка

"Інститут репутації розвивається, але ще не досягнув якогось свого оптимального стану в Україні. Але рефлексії у мене вистачає. Свого часу ми з Миколою працювали разом", - сказав ексведучий.

Волонтер зазначив, що військовий, на якого напала охорона нардепа, - це хлопець з Дніпровського навколо футбольного руху. З ним Притула мав можливість познайомитися та поспілкуватися на викатах за збірну України. Він охарактеризував захисника як порядного і такого, що завжди готовий прийти на допомогу.

Шоумен висловив свою думку про гучний скандал з ексколегою Тищенком (Фото: instagram.com/siriy_ua)

"І ти дивишся, як якісь тіпи… Микола абсолютно відбита людина. Це той унікальний випадок, коли йому ніколи не дійде те, що він робить дебілізм. Але мене навіть більше турбує відсутність глобальної реакції з місця його роботи. Що від нього відхрестився Єрмак … ну, а що йому було робити? Але чому не вийдуть парламентарі, чому не заявлять, що їм соромно сидіти з цим пеньком поруч?" - також поцікавився знаменитість.

"Адвокат - це людина, яка найближча до Тищенка в той момент, коли він говорить те, що він говорить", - додав він.

Тищенко "вражав" коментарями у суді (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На думку Притули, заяви Тищенка варто записувати на відео і показувати дітям у школі у якості візуалізації поняття "генератор випадкових слів".

"Я не люблю діставати якісь скелети з минулого, але ті, хто побачив як Микола Тищенко спілкується без монтажу, мають зацінити титанічну роботу режисерів монтажу "Нового каналу". Хоча станом на зараз відчутний прогрес. Але тоді було так, що ми угарали, якщо чесно. Просто тоді Микола не приносив ніякої шкоди суспільству", - пригадав Сергій часи співпраці з одіозним політиком.

Ексведучий підсумував, що Тищенка в цій ситуації потрібно позбавляти мандата та давати карт-бланш правоохоронним органам, оскільки, за його словами, "там є де розвернутися".

До слова, до своєї політичної кар'єри Тищенко працював на "Новому каналі" разом із Притулою. Він був ведучим програми "Ревізор", також вів "МастерШеф" на каналі "СТБ" та був учасником шоу "Танці з зірками".

Тищенко роками працював на ТБ (Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

В чому суть скандалу

Нагадаємо, наприкінці червня у центрі Дніпра сталася суперечка між колишнім бійцем підрозділу ГУР Міноборони та невідомими у камуфляжі та балаклавах. Вони нанесли воїну тілесні ушкодження та незаконно утримували його.

З'ясувалося, що це була охорона Тищенка, який став спростовувати таку інформацію та заявляти, що нібито не має охорони.

25 червня нардепа викликали до київського Печерського районного суду, де обрали йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт щонайменше на 60 днів.