Образ за сотні тисяч: Микола Тищенко в суді "вражав" брендовими речами (фото)

У вівторок, 25 червня, у Печерському суді Києва з'явився Микола Тищенко задля обрання йому запобіжного заходу . Він прийшов у брендових речах, і в мережі вже жартують, що чоловік "сплутав засідання із тижнем моди у Парижі". Вартість вбрання одіозного нардепа, як зазначається, досягає відмітки в сотні тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал Herley Quinn, який публікує фото відповідних речей.

З чого складався образ скандального нардепа

Так, на оприлюднених у мережі кадрах можна побачити, що чи не найдешевшим з усього аутфіту є поло від марки Prada, вартість якого становить 115 доларів (майже 5 тис грн).

Ціна поло нардепа від бренду Prada (Фото: t.me/harley_with_love)

Наступний у списку - титановий годинник від бренду Garmin, який обійшовся знаменитості у 45 тис грн. Однак і ця річ є не найдорожчою в його аутфіті - очолює рейтинг цін взуття. Йдеться про світлі замшеві лофери від Loro Piana, ціна яких складає 59 871 грн.

Годинник Тищенка (Фото: t.me/harley_with_love)

Найдорожче у списку - взуття марки Loro Piana (Фото: t.me/harley_with_love)

Бренд джинсів темного кольору авторам публікації розпізнати не вдалося, але з вже оприлюднених матеріалів можна зрозуміти, що сума всього вбрання Тищенка, в якому він постав у столичном суді, досягає відмітки у близько 100 тис. грн.

"Микола Тищенко сплутав суд з паризьким Тижнем моди. Годинник трохи скромніший, ніж ті, які фотографували ДБР, і футболка на знижці", - йдеться у джерелі.

Вище згадується про ще один годинник, який було знайдено в нардепа під час обшуку напередодні. Річ бренду Audemars Piguet коштувала йому 35 тис. дол (близько 1,420 млн грн)

Тищенку вже обрали запобіжний захід (Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Чому Тищенко опинився в суді

Нагадаємо, 25 червня Київський Печерський районний суд обирав чоловікові запобіжний захід. Перед цим слідчі ДБР вручили йому підозру за фактом незаконного позбавлення волі, а також побиття колишнього військового ЗСУ у Дніпрі. Слідство наполягало на цілодобовому домашньому арешті Тищенка.

Конфлікт, про який йдеться, стався 20 червня у центрі Дніпра. Суперечка відбулася між ексбійцем підрозділу ГУР Міноборони України і невідомими людьми у камуфляжі та балаклавах. Як повідомляла поліція, військовому нанесли тілесні ушкодження і незаконно утримували його.

Через це правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Пізніше в Telegram-каналах почала з'являтися інформація щодо того, що невідомі у камуфляжі - охорона Тищенка. Сам чоловік говорив, що "ця ситуація є провокацією", і заявляв, що нібито "не має охорони".

Також ресторатор зазначав, що колишній військовий, за його словами, вдарив поліцейського та поранив йому руку. Проте такий факт не підтвердили представники поліції.

Андрій Ярмак, глава Офісу президента, реагуючи на цей скандал, назвав поведінку Тищенка "ганебною" та "несумісною зі статусом народного депутата".

Микола Тищенка втрапив у скандал та опинився у суді (Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)