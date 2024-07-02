"Абсолютно отбитый человек": Притула отреагировал на громкий скандал с Тищенко

Волонтер Сергей Притула высказался о Николае Тищенко, который недавно попал в скандал с нападением на военного и получил круглосуточный домашний арест после суда в конце июня . В свою очередь шоумен заявил, что его бывший коллега даже не понимает абсурдности своих действий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Сергея Дмитриевича для YouTube-канала "Гуртом та Вщент".

Что Притула говорит о Тищенко

"Институт репутации развивается, но еще не достиг какого-то своего оптимального состояния в Украине. Но рефлексии у меня хватает. В свое время мы с Николаем работали вместе", - сказал экс-ведущий.

Волонтер отметил, что военный, на которого напала охрана нардепа, - это парень из Днепровского околофутбольного движения. С ним у Притулы была возможность познакомиться и пообщаться на выкатах за сборную Украины. Он охарактеризовал защитника как порядочного и такого, который всегда готов прийти на помощь.

Шоумен выразил свое мнение о громком скандале с экс-коллегой Тищенко (Фото: instagram.com/siriy_ru)

"И ты смотришь, как какие-то типы... Николай совершенно отбитый человек. Это тот уникальный случай, когда ему никогда не дойдет то, что он совершает дебилизм. Но меня даже больше беспокоит отсутствие глобальной реакции с места его работы. Что от него открестился Ермак... ну, а что ему было делать? Но почему не выйдут парламентарии, почему не заявят, что им стыдно сидеть с этим пнем рядом?" - также поинтересовался знаменитость.

"Адвокат - это человек, который самый близкий к Тищенко в тот момент, когда он говорит то, что он говорит", - добавил он.

Тищенко "поражал" комментариями в суде (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По мнению Притулы, заявления Тищенко следует записывать на видео и показывать детям в школе в качестве визуализации понятия "генератор случайных слов".

"Я не люблю доставать какие-то скелеты из прошлого, но те, кто увидел как Николай Тищенко общается без монтажа, должны заценить титаническую работу режиссеров монтажа "Нового канала". Хотя по состоянию на сегодняшний день есть ощутимый прогресс. Но тогда было так, что мы угорали, если честно. Просто тогда Николай не приносил никакого вреда обществу", - вспомнил Сергей времена сотрудничества с одиозным политиком.

Экс-ведущий подытожил, что Тищенко в этой ситуации нужно лишать мандата и давать карт-бланш правоохранительным органам, поскольку, по его словам, "там есть где развернуться".

К слову, до своей политической карьеры Тищенко работал на "Новом канале" вместе с Притулой. Он был ведущим программы "Ревизор", также вел "МастерШеф" на канале "СТБ" и был участником шоу "Танцы со звездами".

Тищенко годами работал на ТВ (Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

В чем суть скандала

Напомним, в конце июня в центре Днепра произошел конфликт между бывшим бойцом подразделения ГУР Минобороны и неизвестными в камуфляже и балаклавах. Они нанесли воину телесные повреждения и незаконно его удерживали.

Выяснилось, что это была охрана Тищенко, который стал опровергать такую информацию и заявлять, что якобы не имеет охраны.

25 июня нардепа вызвали в киевский Печерский районный суд, где избрали ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест минимум на 60 дней.