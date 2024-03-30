9 тривожних ознак того, що вам треба негайно звернутись до стоматолога

Пародонтит є небезпечною хворобою, яка може призвести до втрати зубів, якщо запізно звернутись до стоматолога. Саме тому дуже важливо розпізнати перші тривожні симптоми та негайно розпочати лікування.

Про те, які ознаки пародонтиту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стоматологині Тетяни Вікович-Вдовенко в Instagram .

Які ознаки вказують на те, що у вас пародонтит

"Захворювання ясен часто протікають без особливих відчуттів для пацієнтів до певного часу. Тобто симптоми можуть з’явитися лише на пізніх стадіях, коли зменшуються шанси врятувати зуби", - каже лікар.

Стоматологиня додає, що можна відчути попереджувальні ознаки захворювання ясен, тому звертайте увагу на наступне:

наявні місця, де постійно не вичищаєте наліт

червоні, багряні, синюшні, набряклі, чутливі ясна

кровотеча під час чищення зубів, використання засобів для міжзубного чищення або вживання твердої їжі

ясна, які відступають або відходять від зубів, опускаються, через що зуби виглядають довшими, ніж раніше

появляється рухомість зубів, або зуби швидко змінюють свою позицію

проявляються гнійні виділення в ділянках між яснами та зубами

постійний неприємний запах з рота

зміни в прикусі, які відчуваються, коли ви кусаєте, жуєте чи просто стискаєте зуби

зміна розміщення знімних протезів через зміну розміщення опорних зубів

"Якщо відмічається хоч одна з описаних ознак, то краще звернутись за консультацією до пародонтолога. Візити на регулярні професійні гігієни є профілактикою виникнення і запорукою того, що якщо й пародонтит діагностується, то на початковому етапі, коли його легко лікувати", - пояснює Вікович-Вдовенко.

Чим і чому хворіють ясна

"Проблеми починаються з поверхневого запалення - гінгівіту, який є легкою формою захворювань ясен. Він виникає через наявні м'які та тверді зубні відкладення на поверхні зубів, і зовсім незначно під яснами (не глибше 3 мм). При гінгівіті ясна червоніють, набрякають і кровоточать. На цій стадії дискомфорт незначний або майже відсутній", - пояснює лікар.

За умови вчасно проведеного професійного лікування та належного догляду за порожниною рота в домашніх умовах гінгівіту можна позбутись.

"Нелікований вчасно гінгівіт переростає в пародонтит. З часом, відкладення опускаються вздовж коренів зубів, нижче лінії ясен. Токсини, що виробляються бактеріями в зубному нальоті, подразнюють ясна та стимулюють виникнення запальної реакції, у відповідь на яку, організм запускає процес ураження і руйнування ясен та кістки, які утримують зуби", - говорить стоматологиня.

Ясна відділяються від зубів, утворюючи кишені між зубами та яснами. У міру прогресування захворювання кишені стають глибшими, а тканини ясен і кістки руйнуються все більше, і глибше. Згодом, оскільки залишається мало тканин, які утримують зуби, вони розхитуються і втрачаються.

"Тому краще регулярно доглядати за зубами самим і звертатись до стоматолога вчасно", - радить Вікович-Вдовенко.