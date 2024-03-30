9 тревожных признаков того, что вам нужно немедленно обратиться к стоматологу

Пародонтит - опасная болезнь, которая может привести к потере зубов, если поздно обратиться к стоматологу. Именно поэтому очень важно распознать первые тревожные симптомы и немедленно приступить к лечению.

О том, какие признаки пародонтита, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стоматолога Татьяны Викович-Вдовенко в Instagram .

Какие признаки указывают на то, что у вас пародонтит

"Заболевания десен часто протекают без особых ощущений для пациентов до поры до времени. То есть симптомы могут появиться только на поздних стадиях, когда уменьшаются шансы спасти зубы", - говорит врач.

Стоматолог добавляет, что можно ощутить предупредительные признаки заболевания десен, поэтому обращайте внимание на следующее:

у вас есть места, где постоянно не вычищаете налет

красные, багровые, синюшные, отечные, чувствительные десна

кровотечение при чистке зубов, использовании средств для межзубной чистки или употреблении твердой пищи

десны, отступающие или отходящие от зубов, опускаются, из-за чего зубы выглядят длиннее, чем раньше

появляется подвижность зубов, или зубы быстро меняют свою позицию

проявляются гнойные выделения в участках между десной и зубами

постоянный неприятный запах изо рта

изменения в прикусе, которые ощущаются, когда вы кусаете, жуете или просто сжимаете зубы

изменение размещения съемных протезов из-за изменения размещения опорных зубов

"Если отмечается хоть один из описанных признаков, лучше обратиться за консультацией к пародонтологу. Визиты на регулярные профессиональные гигиены являются профилактикой возникновения и залогом того, что если пародонтит и диагностируется, то на начальном этапе, когда его легко лечить", - объясняет Викович-Вдовенко.

Чем и почему болеют десна

"Проблемы начинаются с поверхностного воспаления - гингивита, который является легкой формой заболеваний десен. Он возникает из-за имеющихся мягких и твердых зубных отложений на поверхности зубов, и совсем незначительно под десной (не глубже 3 мм). При гингивите десны краснеют, отекают и кровоточат. На этой стадии дискомфорт незначителен или почти отсутствует", - объясняет врач.

При своевременно проведенном профессиональном лечении и надлежащем уходе за полостью рта в домашних условиях гингивита можно избавиться.

"Нелеченный вовремя гингивит перерастает в пародонтит. Со временем, отложения опускаются вдоль корней зубов, ниже линии десен. Токсины, вырабатываемые бактериями в зубном налете, раздражают десны и стимулируют возникновение воспалительной реакции, в ответ на которую организм запускает процесс поражения и разрушения десен и кости, которые удерживают зубы", - говорит стоматолог.

Десна отделяются от зубов, образуя карманы между зубами и деснами. По мере прогрессирования заболевания карманы становятся глубже, а ткани десен и кости разрушаются все больше и глубже. Впоследствии, поскольку остается мало тканей, удерживающих зубы, они расшатываются и выпадают.

"Поэтому лучше регулярно ухаживать за зубами самим и обращаться к стоматологу вовремя", - советует Викович-Вдовенко.