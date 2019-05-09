9 мая - наш День Благодарения: Зеленский обратился к украинцам (фото)

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента-2019, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне посетил в Кривом Роге могилу своего деда-ветерана. Соответствующее фото он опубликовал на странице в Facebook в четверг, 9 мая.

Также Зеленский заявил, что война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу в ней - огромный.

Будущий глава государства, инаугурация которого намечена на 19 мая, убежден, что никто не имеет права "приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев".

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов.

Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день. Сегодня - 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить", - написал Зеленский.

Он добавил, что украинцы помнят погибших и чтят тех, кто еще жив, "их осталось очень мало".

"С Днем победы над нацизмом! "Будем жить!" - заключил Зеленский.

Владимир Зеленский посетил могилу дедушки (Фото: facebook.com/zelenskiy95)

В комментариях к его сообщению пользователи сети живо отреагировали на пост и также благодарят ветеранов Второй мировой войны. Также некоторые пользователи отмечают, что сейчас также появляются и новые ветераны - российско-украинской войны.

Царсто небесное всем павшим и всем ушедшим в послевоенные десятилетия....

Мы сейчас должны в первую очередь быть благодарны всем, кто не пустил Россию в Киев в 2014 году. А та война уже история. Мы не должны постоянную устраивать такие праздники за те дни. Мы должны помнить и не делать из этих дней шоу. Жизнь продолжается и нужно строить эту жизнь. Простите те, кто как в России, устраивает с этого цирк. Это ваше демократическое право, но мое мнение другое...

И никакого пиара на парадах. Человек поехал почтить память своего дедушки, который причастен к победе. Вчера поехал к ветерану, тихо, без прессы, без кортежа. Никто даже не знал, что президент приехал, а не как обычно перекрыт весь город и вечные пробки. Настоящий, живой человек...

Скрин комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Как сообщелось ранее, 8 мая Владимир Зеленский в День памяти и примирения почтил память всех, кто погиб за Украину в годы Второй мировой войны и показал фото вместе со связной в УПА и ветераном советской армии, чей сын погиб на Донбассе, защищая нашу страну от оккупантов. На кадре участники Второй мировой войны улыбаются и пожимают друг другу руки.

Также мы писали о том, что Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией самолета в Шереметьево, которая произошла 5 мая, в результате которой погиб 41 человек. Пользователи сети также бурно отреагировали на это.