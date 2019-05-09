9 травня - наш День Подяки: Зеленський звернувся до українців (фото)

Володимир Зеленський, який переміг на виборах президента-2019, на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відвідав у Кривому Розі могилу свого діда-ветерана. Відповідне фото він опублікував на сторінці в Facebook в четвер, 9 травня.

Також Зеленський заявив, що війна торкнулася кожної української родини, а внесок українців у перемогу в ній - величезний.

Майбутній глава держави, інавгурація якого намічена на 19 травня, переконаний, що ніхто не має права "приватизувати цю перемогу, говорити, що вона могла статися і без українців".

"Сьогодні я на могилі свого дідуся Семена Івановича Зеленського. Він пройшов усю війну і залишився назавжди в моїй пам'яті одним із тих героїв, які захистили Україну від нацистів.

Шкода, що ми так рідко згадуємо ветеранів, своїх дідусів і бабусь. Ми мусимо бути вдячними їм кожного дня. Сьогодні - 9 травня. Це наш День Подяки. Подяки за те, що нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла у минуле. Подяки тим, хто боровся з нацизмом - і переміг. Просто вдячні усім - за можливість народитися й жити", - написав Зеленський.

Він додав, що українці пам'ятають загиблих і вшановують тих, хто ще живий, "їх залишилося дуже мало".

"З Днем перемоги над нацизмом! "Будем жить!" - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський відвідав могилу дідуся (Фото: facebook.com/zelenskiy95)

В коментарях до його повідомленням користувачі мережі жваво відреагували на пост і також дякують ветеранам Другої світової війни. Також деякі користувачі зазначають, що зараз також з'являються й нові ветерани - російсько-української війни.

Царсто небесне всім полеглим і всім, хто пішов у повоєнні десятиліття....

Ми зараз мусимо в першу чергу бути вдячні всім, хто не пустив Росію до Києва у 2014 році. А та війна вже історія. Ми не повинні постійну влаштовувати такі свята за ті дні. Ми повинні пам'ятати і не робити із цих днів шоу. Життя продовжується і треба будувати життя. Вибачте ті, хто як в Росії, влаштовує з цього цирк. Це ваше демократичне право, але моя думка інша...

І ніякого піару на парадах. Чоловік поїхав вшанувати пам'ять свого дідуся, який причетний до перемоги. Вчора поїхав до ветерана, тихо, без преси, без кортежу. Ніхто навіть не знав, що президент приїхав, а не як зазвичай перекрито весь місто і вічні пробки. Справжній, живий чоловік...

Скрін коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Як сообщелось раніше, 8 травня Володимир Зеленський в День пам'яті і примирення вшанував пам'ять всіх, хто загинув за Україну в роки Другої світової війни і показав фото разом із зв'язковою в УПА і ветеран радянської армії, чий син загинув на Донбасі, захищаючи нашу країну від окупантів. На кадрі учасники Другої світової війни посміхаються і потискують один одному руки.

Також ми писали про те, що Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією літака в Шереметьєво, яка відбулася 5 травня, в результаті якої загинула 41 людина. Користувачі мережі також бурхливо відреагували на це.