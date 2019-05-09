9 травня - наш День Подяки: Зеленський звернувся до українців (фото)

Зеленський відвідав могилу свого дідуся-ветерана
Володимир Зеленський, який переміг на виборах президента-2019, на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відвідав у Кривому Розі могилу свого діда-ветерана. Відповідне фото він опублікував на сторінці в Facebook в четвер, 9 травня.
Також Зеленський заявив, що війна торкнулася кожної української родини, а внесок українців у перемогу в ній - величезний.
Майбутній глава держави, інавгурація якого намічена на 19 травня, переконаний, що ніхто не має права "приватизувати цю перемогу, говорити, що вона могла статися і без українців".
"Сьогодні я на могилі свого дідуся Семена Івановича Зеленського. Він пройшов усю війну і залишився назавжди в моїй пам'яті одним із тих героїв, які захистили Україну від нацистів.
Шкода, що ми так рідко згадуємо ветеранів, своїх дідусів і бабусь. Ми мусимо бути вдячними їм кожного дня. Сьогодні - 9 травня. Це наш День Подяки. Подяки за те, що нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла у минуле. Подяки тим, хто боровся з нацизмом - і переміг. Просто вдячні усім - за можливість народитися й жити", - написав Зеленський.
Він додав, що українці пам'ятають загиблих і вшановують тих, хто ще живий, "їх залишилося дуже мало".
"З Днем перемоги над нацизмом! "Будем жить!" - сказав Зеленський.
Володимир Зеленський відвідав могилу дідуся (Фото: facebook.com/zelenskiy95)
В коментарях до його повідомленням користувачі мережі жваво відреагували на пост і також дякують ветеранам Другої світової війни. Також деякі користувачі зазначають, що зараз також з'являються й нові ветерани - російсько-української війни.
Як сообщелось раніше, 8 травня Володимир Зеленський в День пам'яті і примирення вшанував пам'ять всіх, хто загинув за Україну в роки Другої світової війни і показав фото разом із зв'язковою в УПА і ветеран радянської армії, чий син загинув на Донбасі, захищаючи нашу країну від окупантів. На кадрі учасники Другої світової війни посміхаються і потискують один одному руки.
Також ми писали про те, що Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією літака в Шереметьєво, яка відбулася 5 травня, в результаті якої загинула 41 людина. Користувачі мережі також бурхливо відреагували на це.