8-річна українка довела до сліз суддів на талант-шоу в Іспанії, коли розповідала про війну

Восьмирічна Злата Хоменко з України взяла участь в шоу "Іспанія шукає таланти". Дівчина підкорила членів журі своєю хореографією та довела до сліз увесь зал щемливо розповідаючи про війну.

Зокрема, оцінювали Злату шоумен Рісто Мехіде, співачка Едурне, актриса Паула Ечеваррія та комік Дані Мартінес.

Перед виступом дівчинка з тремтінням у голосі вимовила: "Я танцюватиму для всіх українських дітей. Я присвячую свій танець Україні". Українці важко було казати ці слова, адже на її очах з'явились сльози.

Після виступу Злата звернулася до суддів та глядачів.

"Дякую всім велике за підтримку. Сподіваюся, війна в Україні скоро закінчиться і я повернуся. Я сподіваюся, що ви допоможете Україні, як зможете. Це дуже важливо. Я сумую за всіма своїми друзями, які там залишилися і сподіваюся, що ми з ними скоро зустрінемося", - сказала вона.

Українка довела до сліз суддів на шоу, коли розповідала про війну (скрін)

Слова українки зворушили співачку Едурне. Вона так сильно розплакалася, що колегам довелося її заспокоювати.

В результаті суддя натиснула на "золоту кнопку", яка дає можливість українці автоматично пройти у фінал проєкту та поборотися за перемогу.

В кінці на сцену до Злати відразу вибігла її мама, яка була одягнена у вишиванку.

Судді не могли стримати сліз, коли українка розповідала про війну (скрін)