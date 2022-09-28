ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

8-річна українка довела до сліз суддів на талант-шоу в Іспанії, коли розповідала про війну

Новость на русском →
Іспанія, Середа 28 вересня 2022 20:01
8-річна українка довела до сліз суддів на талант-шоу в Іспанії, коли розповідала про війну Українка довела до сліз суддів на шоу в Іспанії (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Восьмирічна Злата Хоменко з України взяла участь в шоу "Іспанія шукає таланти". Дівчина підкорила членів журі своєю хореографією та довела до сліз увесь зал щемливо розповідаючи про війну.

Відео із виступом з'явилося на YouTube-каналі Got Talent España.

Зокрема, оцінювали Злату шоумен Рісто Мехіде, співачка Едурне, актриса Паула Ечеваррія та комік Дані Мартінес.

Перед виступом дівчинка з тремтінням у голосі вимовила: "Я танцюватиму для всіх українських дітей. Я присвячую свій танець Україні". Українці важко було казати ці слова, адже на її очах з'явились сльози.

Після виступу Злата звернулася до суддів та глядачів.

"Дякую всім велике за підтримку. Сподіваюся, війна в Україні скоро закінчиться і я повернуся. Я сподіваюся, що ви допоможете Україні, як зможете. Це дуже важливо. Я сумую за всіма своїми друзями, які там залишилися і сподіваюся, що ми з ними скоро зустрінемося", - сказала вона.

8-річна українка довела до сліз суддів на талант-шоу в Іспанії, коли розповідала про війнуУкраїнка довела до сліз суддів на шоу, коли розповідала про війну (скрін)

Слова українки зворушили співачку Едурне. Вона так сильно розплакалася, що колегам довелося її заспокоювати.

В результаті суддя натиснула на "золоту кнопку", яка дає можливість українці автоматично пройти у фінал проєкту та поборотися за перемогу.

В кінці на сцену до Злати відразу вибігла її мама, яка була одягнена у вишиванку.

8-річна українка довела до сліз суддів на талант-шоу в Іспанії, коли розповідала про війнуСудді не могли стримати сліз, коли українка розповідала про війну (скрін)

Раніше ми повідомляли, що українська мрійниця з інвалідністю підкорює відоме талант-шоу світу America's Got Talent.

Також ми писали, що росіянка назвала себе українкою, щоб потрапити в "Танці з зірками" у Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Українка шоу