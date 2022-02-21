Украинская мечтательница с инвалидностью покоряет известное талант-шоу мира America's Got Talent

Ярослава Чеклова, которая стала подопечной благотворительного проекта "Здійсни мрію" отправилась покорять мир. 15-летняя украинка с инвалидностью приняла участие в виртуальном прослушивании самого популярного талант-шоу в мире - America's Got Talent Season 17.

Детали о мужественной украинке, которая покоряет мир своими танцами в коляске – читайте ниже.

У 15-летней Яси врожденная спинномозговая грыжа, поэтому она передвигается на коляске. Девушка перенесла уже более 20 операций. К тому же 10 лет назад у Яси обнаружили почечную недостаточность.

Несмотря на все, она уверенно движется к осуществлению своих мечт и желаний! Танцы дарят Ясе энергию жизни и вдохновение! А еще это возможность ненадолго забыть о диагнозе...

5 лет назад Яся мечтала станцевать с актером и режиссером, крымским татарином Ахтемом Сеитаблаевым. Эта мечта сбылась в шоу "Танцы со звездами".

В прямом эфире, под мелодию живого оркестра Ахтем пригласил девушку на паркет! Это был сюрприз, ведь Яся думала, что готовит номер для очередного фестиваля. Нежный и чувственный танец поразил жюри -MONATIK, Екатерину Кухар, Влада Яму до слез!

15-летняя Яся покоряет талант-шоу на инвалидном кресле

Сейчас девушка продолжает заниматься танцами и не пропускает ни одной тренировки.

Теперь у нее новая мечта - стать чемпионкой мира по спортивному танцу на колясках. Яся принимает участие в разных конкурсах и фестивалях, где занимает призовые места.

Один из таких конкурсов - самое известное талант-шоу в мире -America's Got Talent на телеканале NBC. В этом году прослушивание в 17 сезон шоу проходило онлайн из-за карантинных ограничений.

Кстати, 2 года назад Яся уже участвовала в America's Got Talent. Тогда, в Майами девочку провожала куратор "Здійсни мрію", ведущая ТСН на 1+1 Лидия Таран.

Украинка на инвалидном кресле покоряет талант-шоу

Со своим партнером, Денисом, Яся выступала ночью (из-за разницы во времени между США и Украиной) и до последнего переживала, как все пройдет.

В этот момент не спал даже маленький братик Ярославы - Лукас, тоже переживал! Судьям очень понравилось выступление пары.

Они сказали, что Яся и Денис большие молодцы! Теперь остается дождаться результатов, которые будут весной.

У Яси есть шанс улучшить здоровье - необходимая операция на позвоночник, стоимостью 4,5 миллиона гривен.

Таких денег у семьи нет, поэтому подключились ТСН.Допомога. И каждый из вас может помочь подарить Ясе шанс на здоровое будущее. Сделать взнос можно по этой ссылке.

15-летняя украинка покоряет самое известное шоу талантов