8-летняя украинка довела до слез судей на талант-шоу в Испании, когда рассказывала о войне

Восьмилетняя Злата Хоменко из Украины приняла участие в шоу "Испания ищет таланты". Девушка покорила членов жюри своей хореографией и довела до слез весь зал щемяще рассказывая о войне.

В частности, оценивали Злату шоумен Ристо Мехиде, певица Эдурне, актриса Паула Эчеваррия и комик Дани Мартинес.

Перед выступлением девочка с дрожью в голосе произнесла: "Я буду танцевать для всех украинских детей. Я посвящаю свой танец Украине". Украинке тяжело было говорить эти слова, ведь на ее глазах появились слезы.

После выступления Злата обратилась к судьям и зрителям.

"Благодарю всех большое за поддержку. Надеюсь, война в Украине скоро закончится и я вернусь. Я надеюсь, что вы поможете Украине, как сможете. Это очень важно. Я скучаю по всем своим друзьям, которые там остались и надеюсь, что мы с ними скоро встретимся", - сказала она.

Украинка довела до слез судей на шоу, когда рассказывала о войне (скрин)

Слова украинки тронули певицу Эдурне. Она так сильно расплакалась, что коллегам пришлось ее успокаивать.

В результате судья нажала на "золотую кнопку", которая позволяет украинке автоматически пройти в финал проекта и побороться за победу.

В конце на сцену к Злате сразу выбежала ее мама, одетая в вышиванку.

Судьи не могли сдержать слез, когда украинка рассказывала о войне (скрин)