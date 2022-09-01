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Россиянка назвала себя украинкой, чтобы попасть в "Танцы со звездами" во Франции (видео)

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 18:18
Россиянка назвала себя украинкой, чтобы попасть в "Танцы со звездами" во Франции (видео) Россиянка выдает себя за украинку, чтобы попасть на шоу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российская танцовщица Ирина Владимирова хотела выдать себя за украинку, чтобы попасть во французское шоу "Танцы со звездами". Однако, как оказалось, девушка родилась в городе Чебоксары в РФ.

Видео с ложью в визитке для ТВ-проекта опубликовали в Telegram-канеле "Боже, яке кончене". После того как разоблачилась правда о россиянке, она закрыла свою страницу в Instagram.

В частности, до 2017 года Ирина проживала и работала в Российской Федерации.

На видео видно, что она представляется жюри на французском языке и называет себя украинкой. Все потому, что шоу захейтили бы за участие гражданки страны-агрессора.

В своем посте россиянка оправдалась, что "в ней течет русская, украинская и польская кровь". По ее словам, она "несет в мир любовь через танцы, в которых нет войны".

Россиянка назвала себя украинкой, чтобы попасть в &quot;Танцы со звездами&quot; во Франции (видео)Россиянка нагло назвала себя украинкой, чтобы пройти кастинг в танцевальное шоу (instagram.com/irina_chili_dance)

Отметим, что текст написан на украинском, русском, французском и английском языках.

В биографии россиянки говорится, что она родилась в Чебоксарах и окончила высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге.

Ирина Владимирова - мастер спорта по танцам, которым занимается с трех лет. В 2019 году стала преподавать танцы для детей в Русском театре школы "Солнышко".

Россиянка назвала себя украинкой, чтобы попасть в &quot;Танцы со звездами&quot; во Франции (видео)

Россиянка нагло назвала себя украинкой, чтобы пройти кастинг в танцевальное шоу (http://alliancerusse.fr/ru)

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