Де завгодно, але не там: 8 найгірших місць для вирощування огірків

Затінені ділянки

Як і більшість плодоносних рослин, огірки потребують від шести до восьми годин прямого сонячного світла щодня. Посадка їх поблизу високих дерев, парканів або будівель обмежує світло, що негативно впливає на розвиток.

В умовах нестачі сонця огірки стають слабкими, витягнутими й більш уразливими до шкідників. Це призводить до зниження врожайності та якості плодів.

Місця зі скупченням шкідників

Огірки приваблюють таких комах, як огіркові жуки, попелиці та білокрилки. Якщо посадити їх там, де ці шкідники вже поширені, ризик захворювань значно зросте.

Огіркові жуки можуть переносити бактеріальне в'янення, яке здатне зберігатися в ґрунті роками. Щоб уникнути цього, фахівці радять щорічно змінювати місце посадки.

Занадто малі грядки чи контейнери

Огірки - рослини, що швидко в'ються і розростаються. Якщо простору недостатньо, ріст уповільнюється, а плоди дрібнішають або зовсім не формуються.

До того ж у таких умовах погіршується вентиляція, і виникає ризик грибкових захворювань. Вирощування на вертикальних шпалерах у невеликих просторах - хороше рішення.

Неродючі або заболочені ґрунти

Огірки полюбляють легкі, дреновані ґрунти з нейтральною або трохи кислою реакцією. Якщо земля бідна на поживні речовини, листя жовтіє, а врожайність знижується.

Перезволоження викликає загнивання коріння та розвиток грибкових хвороб. Тому варто перевірити pH ґрунту і уникати посадки у важкому, застійному ґрунті.

Огірки не варто перезволожувати (фото: Freepik.com)

Поруч з іншими гарбузовими

Не слід висаджувати огірки поряд із динями, кабачками чи гарбузами. Ці рослини належать до однієї родини й притягують однакових шкідників і хвороби.

Вони також змагаються між собою за вологу та поживні речовини в ґрунті. Така конкуренція може негативно позначитися на здоров’ї та врожайності огірків.

Вітряні відкриті місця

Сильний вітер пошкоджує листя, викликає в’янення і травмує молоді пагони. Особливо це критично на відкритих балконах чи подвір’ях без захисту.

Вітер також висушує великі листки огірків, спричиняючи стрес і зменшуючи врожай. Якщо вирощуєте огірки на шпалері, закріпіть її міцно, щоб не зламалась під поривами.

Перенасичені посадки

Огірки потребують простору для розростання, тому не варто садити їх надто щільно. При густій посадці рослини змагаються за світло, воду та поживні речовини.

Крім того, щільність посадки погіршує повітрообмін, що сприяє розвитку хвороб. Ідеальна відстань між рослинами - не менше 45-60 см.

Ділянки, де накопичується вода

Огірки мають мілке коріння, яке легко піддається гниттю в умовах надмірної вологи. Якщо після дощу чи поливу вода застоюється, рослини починають хворіти.

Це призводить до затримки росту або навіть загибелі всієї рослини. Обирайте для огірків підвищені ділянки з добрим дренажем.