Смачні та хрусткі: 8 найкращих сортів огірків для консервації

Щоб отримати смачні домашні соління важливо правильно підібрати сорти огірків. Як вибрати огірки, які зберігають щільну м’якоть, мають тонку, але міцну шкірку, дрібні насіння та насичений смак навіть після термічної обробки?

Якими мають бути огірки для консервації

Щільна, однорідна м’якоть без пустот - гарантія того, що овоч залишиться міцним і добре просолиться.

Шкірка повинна бути тонкою, але достатньо міцною, щоб не розповзатися після кип’ятіння.

Бугриста поверхня з помітними шпильками полегшує проникнення маринаду та надає огірку фірмової хрусткості.

Ідеальна довжина - до 10 см: такі плоди рівномірно просолюються й не розм’якшуються.

Насіннєва камера має бути маленькою - великі насіння погіршують текстуру під час зберігання.

Сорти, стійкі до переростання, дають стабільно компактні й смачні огірки.

Найкращі сорти та гібриди для засолювання

Роднічок F1 - старий перевірений гібрид із щільною м’якоттю та приємним солодкуватим смаком. Плоди світло-зелені з білими смужками й дрібними шипами, добре підходять для теплиць і відкритого ґрунту.

- старий перевірений гібрид із щільною м’якоттю та приємним солодкуватим смаком. Плоди світло-зелені з білими смужками й дрібними шипами, добре підходять для теплиць і відкритого ґрунту. Засолочний F1 - ранній і невибагливий сорт із ароматною м’якоттю й дрібним насінням. Не переростає та довго залишається пружним у банках.

- ранній і невибагливий сорт із ароматною м’якоттю й дрібним насінням. Не переростає та довго залишається пружним у банках. Бочковий F1 - український гібрид для відкритого ґрунту з солодким смаком без гіркоти. Має щільну структуру та чудово підходить для бочкової засолки.

- український гібрид для відкритого ґрунту з солодким смаком без гіркоти. Має щільну структуру та чудово підходить для бочкової засолки. Ніжинський - традиційний сорт із відомим хрустким смаком після консервації. Найкраще росте на родючих легких ґрунтах, забезпечуючи високий урожай.

- традиційний сорт із відомим хрустким смаком після консервації. Найкраще росте на родючих легких ґрунтах, забезпечуючи високий урожай. Тріоле F1 - компактний гібрид типу корнішонів із плодами до 10 см. М’якоть щільна, ароматна, що забезпечує відмінну якість готового продукту.

- компактний гібрид типу корнішонів із плодами до 10 см. М’якоть щільна, ароматна, що забезпечує відмінну якість готового продукту. Амант F1 - дає дрібні плоди довжиною до 5 см, які чудово виглядають на святковому столі. Щільні, з ніжним смаком, підходять для маринування.

- дає дрібні плоди довжиною до 5 см, які чудово виглядають на святковому столі. Щільні, з ніжним смаком, підходять для маринування. Аякс F1 - витривалий до хвороб гібрид із дружним плодоношенням. Плоди компактні, тверді, легко консервуються.

- витривалий до хвороб гібрид із дружним плодоношенням. Плоди компактні, тверді, легко консервуються. Еколь F1 - дуже ранній гібрид із стабільною віддачею дрібних огірків. Має хорошу транспортабельність і високу лежкість після обробки.

Огірки для консервації мають бути бугристі та невеликого розміру (фото: Pixabay.com)

Як доглядати за огірками для соління

Огірки вимогливі до вологи, тому поливати їх слід регулярно теплою водою - найкраще ввечері або рано вранці. Холодна вода викликає стрес і провокує захворювання, тому її слід уникати.

Полив проводять кожні два дні, орієнтуючись на підсихання верхнього шару ґрунту. Глибина зволоження має досягати 15-20 см.

Яке підживлення потрібно огіркам для доброго врожаю

Огірки швидко виснажують ґрунт, тому потребують регулярного живлення. Органічні настої (коров’як 1:10, пташиний послід 1:20) і мінеральні добрива (селітра, зола) варто вносити на різних етапах росту.

Наприклад, на початку росту підійде аміачна селітра, під час цвітіння - калійна. Зольний настій допомагає при формуванні зав’язей і зміцнює імунітет рослин.

Поживні речовини краще вносити у водорозчинній формі - так вони швидше засвоюються. Завдяки правильному підживленню огірки дають стабільний урожай смачних і хрустких плодів.