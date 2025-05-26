Усі ахнуть: чим підживлювати помідори, щоб плоди були рекордної ваги

Щоб помідори добре росли і давали смачні, соковиті плоди, необхідно забезпечити їх усім необхідним живленням. Ця інструкція допоможе вам зрозуміти, чим і коли підживлювати помідори на різних етапах їх розвитку.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які прості кроки треба виконувати, щоб отримати багатий урожай томатів.

Підживлення після пікірування

Пікірування - це пересаджування розсади у більші ємності або безпосередньо у відкритий ґрунт. Цей етап визначає здоров’я рослини і її майбутній розвиток.

Важливо відразу після пікірування підтримати рослини азотними добривами, які сприяють формуванню міцної кореневої системи та активному росту листя.

Приготуйте розчин: на відро води додайте 1 столову ложку нашатирного спирту або 10-15 грамів карбаміду (сечовини). Добре перемішайте.

Поливайте під корінь помідори цим розчином один раз на тиждень, але не частіше, щоб уникнути надлишку азоту, який уповільнює появу плодів. Спостерігайте за рослинами: якщо листя росте активно, а плоди з’являються вчасно - ви робите все правильно.

Підживлення після висадки в ґрунт народними засобами

Після висадки розсади у відкритий ґрунт рекомендуємо підживити томати натуральними засобами для додаткового живлення.

Приготуйте настій коров’яку: розведіть 1 частину коров’яку у 10 частинах води. Це багате джерело азоту і мікроелементів.

Якщо коров’яку немає, замініть його пташиним послідом у співвідношенні 1:20 (1 частина посліду на 20 частин води).

Для додаткового підживлення приготуйте настій кропиви: подрібніть стебла та листя, залийте теплою водою до двох третин об’єму, накрийте кришкою і настоюйте 14 днів.

Перед поливом рослин додайте у відро з настоєм кропиви склянку деревної золи - це забезпечить помідори кальцієм та іншими корисними речовинами.

Без правильного підживлення помідори не виростуть великими (фото: Freepik.com)

Підживлення під час цвітіння

На етапі закладання бутонів і цвітіння томатам потрібні фосфор і калій - основні елементи для формування квіток і подальшого плодоношення.

Приготуйте розчин суперфосфату: розведіть 20 грамів добрива на відро води. Або ж замініть його сульфатом калію - 10-15 грамів на відро.

Альтернативний спосіб - дріжджовий розчин: у відрі теплої води розчиніть пакетик дріжджів і 1 столову ложку цукру, дайте настоятися 2 години.

Поливайте рослини під корінь цим розчином раз на 10 днів, щоб активізувати процеси цвітіння і підвищити врожайність.

Регулярно оглядайте рослини на предмет шкідників і хвороб, щоб своєчасно допомогти їм зберегти здоров’я.

Підживлення під час плодоношення

Коли на помідорах з’являються зав’язі плодів, рослини потребують кальцію і калію для правильного розвитку плодів і покращення їх смаку.

Приготуйте настій з деревної золи: залийте 1 склянку золи відром води і залиште настоюватися на добу.

Можна також розвести 15 грамів монофосфату калію у відрі води для швидкого засвоєння рослинами.

Підживлюйте помідори такими розчинами раз на два тижні, чергуючи органічні і мінеральні добрива для підтримки балансу поживних речовин.

Пам’ятайте: правильне живлення на цьому етапі впливає на розмір, смак і тривалість зберігання плодів.