Місячний посівний календар на червень 2025: сприятливі дати для усіх рослин

Початок літа характеризується інтенсивним розвитком рослин і стартом доглядових робіт у відкритому ґрунті. Саме в червні настає ідеальний момент для висаджування теплолюбних овочів, а також для повторного посіву деяких культур з метою подовження періоду збору врожаю.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які дати у червні 2025 будуть сприятливі для посадок різних рослин та догляду за ними.

Фази Місяця у червні 2025 року

Багато досвідчених городників орієнтуються у своїй роботі на місячні фази, вважаючи їх важливими орієнтирами для планування справ. У червні 2025 року Місяць пройде через такі етапи:

період зростання: 1-10 та 26-30 червня;

1-10 та 26-30 червня; повня: 11 червня;

11 червня; фаза спаду: 12-24 червня;

12-24 червня; молодик: 25 червня.

Місячні фази та аграрні роботи в червні 2025 року

Молодик (1-2, 27-30 червня) - це час енергетичної нестабільності. У ці дні не рекомендується проводити посів або висаджування культур. Натомість корисно зайнятися збиранням врожаю ранніх овочів, прополюванням грядок і обробкою рослин від шкідників.

Перша чверть Місяця (3-4 червня) відкриває період активного росту. У цей час особливо вдало приживаються рослини, які мають витягнуту форму зростання - такі як квасоля, кукурудза чи соняшник.

Фаза зростання Місяця (5-9 червня) створює найкращі умови для посадки теплолюбних культур. Якщо ви мрієте про щедрий врожай огірків, кабачків, баклажанів чи томатів - цей період саме для вас.

Повня (10-11 червня) є несприятливою фазою для висівання або пересадок. Зосередьтеся на захисних заходах: знищенні бур’янів, боротьбі з шкідниками та профілактиці хвороб.

Фаза спадання Місяця (12-18 червня) ідеально підходить для висаджування коренеплодів. Морква, буряк, дайкон і редька, посіяні в ці дні, дадуть здорове й міцне коріння.

Остання чверть (17-18 червня) - сприятливий період для загального догляду. Варто підживлювати культури, проводити профілактичну обробку та спостерігати за розвитком рослин.

Фаза старого Місяця (19-24 червня) - добрий час для розпушування ґрунту, видалення бур’янів і внесення добрив. Такі роботи зміцнюють структуру ґрунту й готують його до наступного циклу.

Новий Місяць (25-26 червня) - це період відпочинку для ґрунту й рослин. Будь-які посадкові роботи краще відкласти, а натомість зосередитися на спостереженні за вже зростаючими культурами.

Місячний календар підкаже сприятливі дати для догляду за рослинами у червні (фото: Freepik.com)

Що і коли висівати в червні

Червень відкриває широкі можливості для повторного посіву овочів і зелені - місячний календар допомагає точно визначити вдалі дні. Ось основні культури й рекомендовані дати для їх висівання:

Огірки (повторно): 4-6, 9-10, 15-16, 19-20 червня - для пізнього, але рясного врожаю.

Кабачки, гарбузи: 5-7, 11-12, 18-19 числа - теплолюбні рослини добре приживуться.

Коренеплоди (буряк, морква, дайкон, редис): 6-7, 12-18, 20-21 червня - для якісних плодів.

Кукурудза: найкращі дні - 4-6, 10-12, 19-20 червня.

Бобові (горох, квасоля): сіяти бажано 5-6, 11-12, 18-20 червня.

Зелень (рукола, шпинат, кріп): 6-7, 11-13, 19-20 числа - забезпечить соковитий урожай.

Буряк (повторний посів): 4-6, 10-12, 19-20 червня.

Пізні сорти капусти: найкращі дні - 5-7, 11-12, 19-20 червня.

Сидерати (овес, гірчиця): висіваються 6-7, 12-13, 20-21 червня — покращують структуру ґрунту.

Яких днів уникати для посадок

У червні 2025 року є й такі дні, коли висівати й висаджувати не рекомендується: це 1, 2, 10, 11 та період з 25 по 30 червня. У ці дні Місяць перебуває у фазах, які не сприяють активному росту та гарному вкоріненню рослин, тож результати робіт можуть бути слабшими.

Проте цей час можна використати з користю, переключившись на інші важливі завдання:

регулярний догляд за вже висадженими культурами;

обробка від шкідників та профілактика хвороб;

прополювання бур’янів;

розпушування ґрунту для покращення доступу повітря;

внесення підживлення для підтримки рослин.

Ці дії зміцнять рослини, сприятимуть їхньому розвитку і створять умови для доброго врожаю в майбутньому.