Где угодно, но не там: 8 худших мест для выращивания огурцов

Затененные участки

Как и большинство плодоносящих растений, огурцы требуют от шести до восьми часов прямого солнечного света ежедневно. Посадка их вблизи высоких деревьев, заборов или построек ограничивает свет, что негативно влияет на развитие.

В условиях недостатка солнца огурцы становятся слабыми, вытянутыми и более уязвимыми к вредителям. Это приводит к снижению урожайности и качества плодов.

Места со скоплением вредителей

Огурцы привлекают таких насекомых, как огуречные жуки, тля и белокрылки. Если посадить их там, где эти вредители уже распространены, риск заболеваний значительно возрастет.

Огуречные жуки могут переносить бактериальное увядание, которое способно сохраняться в почве годами. Чтобы избежать этого, специалисты советуют ежегодно менять место посадки.

Слишком маленькие грядки или контейнеры

Огурцы - растения, которые быстро вьются и разрастаются. Если пространства недостаточно, рост замедляется, а плоды мельчают или вовсе не формируются.

К тому же в таких условиях ухудшается вентиляция, и возникает риск грибковых заболеваний. Выращивание на вертикальных шпалерах в небольших пространствах - хорошее решение.

Неплодородные или заболоченные почвы

Огурцы предпочитают легкие, дренированные почвы с нейтральной или слегка кислой реакцией. Если земля бедна питательными веществами, листья желтеют, а урожайность снижается.

Переувлажнение вызывает загнивание корней и развитие грибковых болезней. Поэтому стоит проверить pH почвы и избегать посадки в тяжелой, застойной почве.

Огурцы не стоит переувлажнять (фото: Freepik.com)

Рядом с другими тыквенными

Не следует высаживать огурцы рядом с дынями, кабачками или тыквами. Эти растения относятся к одному семейству и притягивают одинаковых вредителей и болезни.

Они также соревнуются между собой за влагу и питательные вещества в почве. Такая конкуренция может негативно сказаться на здоровье и урожайности огурцов.

Ветреные открытые места

Сильный ветер повреждает листья, вызывает увядание и травмирует молодые побеги. Особенно это критично на открытых балконах или дворах без защиты.

Ветер также высушивает большие листья огурцов, вызывая стресс и уменьшая урожай. Если выращиваете огурцы на шпалере, закрепите ее крепко, чтобы не сломалась под порывами.

Перенасыщенные посадки

Огурцы нуждаются в пространстве для разрастания, поэтому не стоит сажать их слишком плотно. При густой посадке растения соревнуются за свет, воду и питательные вещества.

Кроме того, плотность посадки ухудшает воздухообмен, что способствует развитию болезней. Идеальное расстояние между растениями - не менее 45-60 см.

Участки, где накапливается вода

Огурцы имеют мелкие корни, которые легко поддаются гниению в условиях избыточной влаги. Если после дождя или полива вода застаивается, растения начинают болеть.

Это приводит к задержке роста или даже гибели всего растения. Выбирайте для огурцов возвышенные участки с хорошим дренажем.