78-річна зірка українського ТБ розкрила свій секрет молодості: пластика тут ні до чого

За словами Тетяни, молодість - це дар природи, але з віком усе залежить уже від самої людини.

"Знаєте, те, яку ми маємо зовнішність у молодості, - це, звісно, заслуга природи. А все далі залежить від того, як проживеш своє життя", - сказала ведуча.

Вона також зізналася, що дуже часто чує від професіоналів: є багато людей поважного віку з вродливими рисами, які мають особливу харизму, тоді як деякі молоді виглядають зовсім безбарвно.

Тетяна Цимбал (скріншот)

"Я багато чую від фотохудожників і операторів наших, що бувають дуже красиві люди поважного віку. Обличчя в зморшках, руки не такі, як хотілося б, але вродливі. І поряд - якась частина молодих людей, які абсолютно безликі", - поділилася Тетяна.

Вона порівняла таку безбарвну красу з прибраним, але бездушним готельним номером.

"І доглянуті, і правильні риси обличчя - але не гріє. Це як готельний прибраний номер відрізняється від житла людини, де прочитуються її смак, доля, уподобання, характер. А там безладне скупчення - модних речей, дорогих аксесуарів. Ще й золотий батон лежить посередині, розумієте?", - іронічно зауважила зірка екранів.

На думку ведучої, справжня краса йде зсередини.

Тетяна Цимбал (скріншот)

"Тому насамперед дуже важливо: хороші думки, добра аура. От у таке я вірю - красу, що йде зсередини. Ну і, звісно, дякую батькам за генетику", - сказала вона.

Також Цимбал наголосила, що професія змалку формувала в ній звичку завжди тримати себе у формі.

"У нас же ще професія така. Виховували, що маємо завжди бути у відмінній формі - і в кадрі, і в побуті. Так, наче на тебе весь час направлений об'єктив камери", - поділилася телеведуча.

Вона навіть у звичайному житті не дозволяла собі недоглянутий вигляд.

Тетяна Цимбал (скріншот)

"Я ніколи не дозволяла собі панчіх зі стрілкою, не укладеного в зачіску волосся. Бо "впізнають - і буде соромно". І це розуміння так вишколило мене за життя, що інакше вже не буде", - розповіла Тетяна.

Зірка зізнається, що її дуже тішать теплі слова від незнайомців, а вона у відповідь також намагається ділитися добром.

"І мені дуже приємно, коли зупиняють на вулицях, говорять приємні слова. Я і сама намагаюся сказати щось добре у відповідь - такий обмін позитивом нині вкрай необхідний", - підсумувала телеведуча.