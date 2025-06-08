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35 років тому! Ірина Білик вразила архівним відео, на якому її не впізнати

Неділя 08 червня 2025 18:27
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35 років тому! Ірина Білик вразила архівним відео, на якому її не впізнати Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Ірина Білик приємно вразила мережу архівними кадрами, які мало хто пам'ятає. Зірка показала кліп на пісню "Зоряна ніч", записану ще 35 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Білик.

Білик оприлюднила архівний кліп, який мають побачити всі її фани

Так, співачка вирішила поділитися відео, яке було знято понад 30 років тому. У 1990-му Білик записала пісню "Зоряна ніч", вона увійшла до платівки "Кувала зозуля".

Але мало хто знав, що на цей трек було знято кліп. З невідомих причин відео не було оприлюднено чи "залито" на YouTube вже зараз, а тому ці кадри стали справжнім подарунком для фанів зірки.

На відео її важко впізнати. Тоді Білик було приблизно 20 років і вона, ніби рок-легенда, знялася в кліпі в чорних окулярах та з об'ємними кучерями. Зачіска Ірини одразу привертає увагу, адже з нею вона зовсім інша.

"Це було давно, але здається, ніби тільки вчора все відбулося", - підписала свій допис Білик.

Реакція мережі

У коментарях почалася справжня "пожежа". Фани у захваті від архівного відео та благають зірку розмістити його на YouTube. А ще вони діляться теплими спогадами й пишуть:

  • "Саму першу касету "Кувала зозуля" побачила у Львові та віддала останні гроші, то був найкращий день в ті роки"
  • "Мед для вух"
  • "Оце раритет. Чому ніколи не згадували про існування цього кліпу?"
  • "Я теж не знав, що є кліп на цю пісню"
  • "Крута".

До речі, згодом Білик виконала прохання фанів та все ж розмістила його не лише в Instagram. Можливо, пізніше співачка розповість історію цього відео або ж поділиться іншими архівними кліпами.

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