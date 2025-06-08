"На такі гроші прожити непросто": легенда українського ТБ висловилася про свою пенсію

Зірка українського телебачення Тетяна Цимбал відверто поділилася своїм ставленням до пенсії, фінансової незалежності та нових звичок у зрілому віці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю колишньої ведучої УТ, "Першого національного", "Нового" та СТБ для OBOZ.ua.

Так, Цимбал зізнається, що завжди більше давала, ніж отримувала, і навіть нині намагається не бути тягарем для близьких.

“Я звикла допомагати, а не отримувати підтримку. Звісно, діти намагаються якось підставити плече: подарунки, щось ще. Але я таким не спекулюю, бо зараз усім важко”, - сказала Тетяна.

Порівнюючи себе з іншими пенсіонерами, ведуча згадує історію жінки з 40-річним трудовим стажем, яка ледве зводить кінці з кінцями.

У самої Цимбал пенсія “непогана”, проте вона не вважає її достатньою для безтурботного життя.

Тетяна Цимбал (фото: facebook.com/mikola.kanisevs.kij)

“У мене непогана пенсія, але я свідомо не хочу називати її розмір, бо все одно вважаю, що і на такі гроші прожити не дуже просто”, - підкреслила вона.

З віком, зізнається телеведуча, змінився і стиль фінансового мислення. Якщо раніше витрати були спонтанними, зараз вона ретельніше планує бюджет.

“Ми жили на широку ногу, відверто вам зізнаюся. А зараз я навчилася вести фінанси раціональніше”, - поділилася зірка.

Водночас Тетяна зазначає, що не самі події впливають на життя, а ставлення до них.

“Часом нас вибиває з рівноваги не якась неприємність, а ставлення до цієї ситуації”, - сказала вона.

Попри фінансову обачність, зірка з любов’ю говорить про своє теперішнє житло, речі з історією та події, які наповнюють життя сенсом.

“Я живу в прекрасному місці, в мене чудова квартира з дорогими для мене речами”, - розповіла Цимбал.

Тетяна Цимбал (скріншот)

Окремо вона згадала, коли офіційно вийшла на пенсію, і що ще довго продовжувала працювати.

“Мені здається, що перебрала лише трішечки (сміється). Але багато працювала ще потім. Навіть коли якось була в пенсійному фонді, вже не згадаю, з якого приводу, то виявилося, що маю 16 не врахованих років”, - зазначила знаменитість.

Попри статус пенсіонерки, Тетяна майже не користується передбаченими пільгами, хоча радіє, що такі можливості існують, і вважає це ознакою цивілізованого суспільства.

“В мене подруги дуже непосидючі, знаю, що є дні, безплатні для пенсіонерів у музеї, спеціальна програма в театрах київських. Це дуже класно, таким має бути громадянське суспільство. Є такий вислів, що зрілість держави визначається ставленням до дітей і людей поважного віку. І це дуже правильно”, - підсумувала вона.

Коротка біографія Тетяни Цимбал

У 1969 році Тетяна Цимбал закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ще під час навчання вона розпочала кар'єру на Українському телебаченні - працювала в молодіжній редакції, долучаючись до створення таких програм, як "Я+Ти", "Комсомольська традиція" та "Комсомольські зорі".

У подальшій професійній діяльності зосередилася на художній телепубліцистиці. Її творчий доробок включає цикл програм "Через обставини, що склалися", репортажі з Чорнобиля у 1986 році, а також телемарафони "Дзвони Чорнобиля".

Протягом понад десяти років була ведучою програми "Новини кіноекрану" та кіноогляду "Все про кіно".

Тетяна Цимбал (скріншот)

Залишаючись одним із впізнаваних облич Першого національного, згодом перейшла на оновлений "Новий канал", прийнявши пропозицію Олександра Ткаченка. Там стала авторкою та ведучою програми "Тетянин полудень", а також вела нічну програму "25 кадр". Пізніше працювала в ефірі СТБ, зокрема над програмою "Тетянин день".

Окрім цього, була авторкою та ведучою телепередач "Лінії долі" та "Віра. Надія. Любов". Водночас активно брала участь у проведенні концертів та тематичних вечорів, обіймаючи посаду старшого редактора відділу публіцистики в редакції суспільних проєктів Творчого об’єднання громадсько-політичних програм НТКУ.

У 2008 році балотувалася до парламенту від партії "Совість України".