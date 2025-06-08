78-летняя звезда украинского ТВ раскрыла свой секрет молодости: пластика здесь ни при чем

По словам Татьяны, молодость - это дар природы, но с возрастом все зависит уже от самого человека.

"Знаете, то, какую мы имеем внешность в молодости, - это, конечно, заслуга природы. А все дальше зависит от того, как проживешь свою жизнь", - сказала ведущая.

Она также призналась, что очень часто слышит от профессионалов: есть много людей почтенного возраста с красивыми чертами, которые имеют особую харизму, тогда как некоторые молодые выглядят совсем бесцветно.

Татьяна Цымбал (скриншот)

"Я много слышу от фотохудожников и операторов наших, что бывают очень красивые люди почтенного возраста. Лицо в морщинах, руки не такие, как хотелось бы, но красивые. И рядом - какая-то часть молодых людей, которые абсолютно безликие", - поделилась Татьяна.

Она сравнила такую бесцветную красоту с убранным, но бездушным гостиничным номером.

"И ухоженные, и правильные черты лица - но не греет. Это как гостиничный убранный номер отличается от жилья человека, где прочитываются его вкус, судьба, предпочтения, характер. А там беспорядочное скопление - модных вещей, дорогих аксессуаров. Еще и золотой батон лежит посередине, понимаете?", - иронично заметила звезда экранов.

По мнению ведущей, настоящая красота идет изнутри.

Татьяна Цымбал (скриншот)

"Поэтому прежде всего очень важно: хорошие мысли, хорошая аура. Вот в такое я верю - красоту, которая идет изнутри. Ну и, конечно, спасибо родителям за генетику", - сказала она.

Также Цымбал отметила, что профессия с детства формировала в ней привычку всегда держать себя в форме.

"У нас же еще профессия такая. Воспитывали, что должны всегда быть в отличной форме - и в кадре, и в быту. Так, как будто на тебя все время направлен объектив камеры", - поделилась телеведущая.

Она даже в обычной жизни не позволяла себе неухоженный вид.

Татьяна Цымбал (скриншот)

"Я никогда не позволяла себе чулок со стрелкой, не уложенных в прическу волос. Потому что "узнают - и будет стыдно". И это понимание так вышколило меня за жизнь, что иначе уже не будет", - рассказала Татьяна.

Звезда признается, что ее очень радуют теплые слова от незнакомцев, а она в ответ также пытается делиться добром.

"И мне очень приятно, когда останавливают на улицах, говорят приятные слова. Я и сама стараюсь сказать что-то хорошее в ответ - такой обмен позитивом сейчас крайне необходим", - подытожила телеведущая.