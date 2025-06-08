47-річний Арсен Мірзоян ошелешив кардинальною зміною зачіски: фото до та після

47-річний співак Арсен Мірзоян здивував фанів раптовою зміною іміджу. Артист вирішив не просто оновити зачіску, а й позбувся своєї довгої шевелюри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Мірзояна в Instagram .

Як змінився Мірзоян

Так, довгий час Арсен носив кучері. Артист відпустив волосся та робив оригінальні зачіски.

Яким був Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

А нині ж співак вирішив зрізати волосся. Йому зробили коротку "класичну" зачіску. І, як помітно на фото, новим образом Мірзоян задоволений.

Мірзоян кардинально змінив імідж (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Реакція мережі

У коментарях під новим фото з'явилося чимало компліментів. Юзери пишуть:

"Нарешті класна зачіска"

"Ура! Не кульбаба!"

"Зовсім молодим став"

"Помолодшав"

"Не буду говорити, які фрази у нас говорять на те, що "було". Гарно стало"

"Цілуй мене і ваби, більше немає кульбаби"

"На другому фото - красень!!!А на першому - волохань".

Яким був Мірзоян на початку кар'єри

Як відомо, свій шлях до великої популярності Арсен почав з шоу "Голос країни". Він потрапив на проект у 2011 році. Після цього співак почав записувати пісні й активно гастролювати.

За ці роки образ Мірзоян постійно змінювався. Він носив як короткі зачіски, так і свої "фірмові" кучері. Змінився хіба що колір волосся, адже з роками, як і більшість людей, артист почав сивішати.

Мірзоян в різні роки (скріншоти)