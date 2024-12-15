І сміх, і гріх. 7 випадків, коли невдала реставрація перетворила шедеври на посміховисько

Охорона мистецтва має на меті зберегти шедеври для майбутніх поколінь, але іноді ці благі наміри призводять до катастроф. Чи то через відсутність кваліфікації, поспішні рішення або просто недбалість, деякі спроби реставрації призвели до того, що твори мистецтва стали посміховиськом.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Listverse розповідає про сім найвідоміших катастроф реставрації, які виправдовують прислів'я "і сміх, і гріх".

Мурільйо "Непорочне зачаття"

У 2020 році в Іспанії сталася велика реставраційна катастрофа з картиною "Непорочне зачаття" Бартоломе Естебана Мурільйо. Без професійної підготовки, реставратор, який раніше працював з меблями, був запрошений очистити картину, але результат виявився катастрофічним.

Після двох невдалих спроб відновити обличчя Діви Марії, малюнок став абсолютно непізнаваним, нагадуючи смутну карикатуру. Цей інцидент викликав обурення в мистецькому середовищі, і Мурільйо був змушений пройти через глибшу професійну реставрацію, але це підкреслило важливість правильної кваліфікації реставраторів.

Невдала спроба реставрації картини Мурільйо (зображення: скриншот Youtube.com/@Fox59WXIN)

Переписування "Тайної вечері" Леонардо да Вінчі

Найгіршою реставрацією "Тайної вечері" Леонардо да Вінчі стала спроба 18 століття, коли художник Джузеппе Мацца намагався виправити фреску, замалювавши її олійними фарбами.

Це призвело до того, що оригінальна техніка малювання Леонардо була прихована, а самі фарби швидко почали псуватися. Цей акт викликав велику критику, і він був знятий під час наступних реставраційних робіт, але шкода була незворотна.

Реставрація Рембрандта: "Денна варта" замість "Нічної"

Реставрація "Нічної варти" Рембрандта у 1940-х роках стала важливим прикладом того, як неконтрольовані реставраційні роботи можуть завдати шкоди. Для "освітлення" картини було нанесено товстий шар лаку, який згодом потемнів, приховуючи деталі роботи.

При спробах видалити цей лак, картина отримала пошкодження, що призвело до втрати оригінальних штрихів Рембрандта та перетворила атмосферу картину з ночі на день.

Невдале освітлення шедевра Рембрандта (зображення: скриншот Youtube.com/@sothebys)

Восковані скульптури Парфенону

У 1937 році реставратори Британського музею вирішили очистити мармурові скульптури Парфенону. Для цього використовували абразивні інструменти та навіть кислоту, щоб зняти з них старий бруд. В результаті, вони видалили цінну патину, що залишалася на скульптурах, що зробило їх поверхню пошкодженою.

Ця реставрація була названа катастрофою, і вона викликала серйозні суперечки, зокрема через питання власності мармурів, які зараз залишаються у Великій Британії.

"Мультяшна" статуя Святого Георгія

У 2018 році спроба відновити статую Святого Георгія в Іспанії закінчилася скандалом. Місцевий майстер без досвіду в реставрації змінив кольори статуї, замалювавши її у яскраві, неприродні тони.

Пошкодження стали непоправними, і цей інцидент викликав обурення серед мистецтвознавців, які наголошували на важливості професійної кваліфікації при реставрації культурних пам'яток.

"Рімейк" Святого Георгія вийшов жахливим (зображення: скриншот Youtube.com/@TomoNewsUS)

Пошкоджений Пікассо

В одному з найбільших реставраційних інцидентів 2014 року була пошкоджена картина Пабло Пікассо "Le Tricorne", коли її переміщували з ресторану Four Seasons до Нью-Йоркського історичного товариства.

Через неправильне поводження і недостатнє обладнання картина була пошкоджена, що спричинило шкоду, яку неможливо було повністю відновити. Цей випадок став уроком для тих, хто займається переміщенням і збереженням великих художніх робіт.

"Картопляний Ісус"

У 2012 році в Іспанії сталася одна з найбільших катастроф реставрації - спроба відновити фреску "Еcce Homo". Місцева жінка, не маючи досвіду, взялася за реставрацію і в результаті створила карикатурний образ Ісуса.

Фреска набула популярності як туристичне місце, але цей інцидент викликав серйозні питання щодо необхідності професіоналізму в реставраційних роботах.

Дуже дивний образ Ісуса після реставрації (зображення: Вікіпедія)