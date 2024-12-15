И смех, и грех. 7 случаев, когда неудачная реставрация превратила шедевры в посмешище

Охрана искусства стремится сохранить шедевры для будущих поколений, но иногда эти благие намерения приводят к катастрофам. То ли из-за отсутствия квалификации, поспешного решения или просто небрежности, некоторые попытки реставрации привели к тому, что произведения искусства стали посмешищем.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Listverse рассказывает о семи самых известных катастрофах реставрации, которые оправдывают пословицу "и смех, и грех".

Мурильо "Непорочное зачатие"

В 2020 году в Испании произошла крупная реставрационная катастрофа с картиной "Непорочное зачатие" Бартоломе Эстебана Мурильо. Без профессиональной подготовки, реставратор, ранее работавший с мебелью, был приглашен очистить картину, но результат оказался катастрофическим.

После двух неудачных попыток восстановить лицо Девы Марии, рисунок стал совершенно неузнаваемым, напоминая смутную карикатуру. Этот инцидент вызвал возмущение в художественной среде, и Мурильо был вынужден пройти через более глубокую профессиональную реставрацию, но это подчеркнуло важность правильной квалификации реставраторов.

Неудачная попытка реставрации картины Мурильо (изображение: скриншот Youtube.com/@Fox59WXIN)

Переписывание "Тайной вечери" Леонардо да Винчи

Худшей реставрацией "Тайной вечери" Леонардо да Винчи стала попытка 18 века, когда художник Джузеппе Мацца пытался исправить фреску, зарисовав ее масляными красками.

Это привело к тому, что оригинальная техника рисования Леонардо была скрыта, а краски быстро начали портиться. Этот акт вызвал большую критику, и он был снят во время последующих реставрационных работ, но вред был необратим.

Реставрация Рембрандта: "Дневной дозор" вместо "Ночной"

Реставрация "Ночной стражи" Рембрандта в 1940-х годах стала важным примером того, как неконтролируемые реставрационные работы могут причинить вред. Для "освещения" картины был нанесен толстый слой лака, который впоследствии потемнел, скрывая детали работы.

При попытках удалить этот лак картина получила повреждение, что привело к потере оригинальных штрихов Рембрандта и превратило атмосферу картину из ночи в день.

Неудачное осветление шедевра Рембрандта (изображение: скриншот Youtube.com/@sothebys)

Воскованные скульптуры Парфенона

В 1937 году реставраторы Британского музея решили очистить мраморные статуи Парфенона. Для этого использовали абразивные инструменты и даже кислоту, чтобы снять с них старую грязь. В результате, они удалили ценную патину, остававшуюся на скульптурах, что сделало их поверхность поврежденной.

Эта реставрация была названа катастрофой, и она вызвала серьезные споры, в частности, из-за вопросов собственности мраморов, которые сейчас остаются в Великобритании.

"Мультяшная" статуя Святого Георгия

В 2018 году попытка восстановить статую Святого Георгия в Испании закончилась скандалом. Местный мастер без опыта в реставрации изменил цвет статуи, зарисовав ее в яркие, неестественные тона.

Повреждения стали невосполнимыми, и этот инцидент вызвал возмущение среди искусствоведов, отмечавших важность профессиональной квалификации при реставрации культурных памятников.

"Римейк" Святого Георгия получился ужасным (изображение: скриншот Youtube.com/@TomoNewsUS)

Поврежденный Пикассо

В одном из самых больших реставрационных инцидентов 2014 года была повреждена картина Пабло Пикассо "Le Tricorne", когда ее перемещали из ресторана Four Seasons в Нью-Йоркское историческое общество.

Из-за неправильного обращения и недостаточного оборудования картина была повреждена, что повлекло вред, который невозможно было полностью восстановить. Этот случай стал уроком для тех, кто занимается перемещением и сохранностью больших художественных работ.

"Картофельный Иисус"

В 2012 году в Испании произошла одна из величайших катастроф реставрации - попытка восстановить фреску "Ecce Homo". Местная женщина, не имея опыта, принялась за реставрацию и в результате создала карикатурный образ Иисуса.

Фреска приобрела популярность как туристическое место, но этот инцидент вызвал серьезные вопросы о необходимости профессионализма в реставрационных работах.

Очень странный образ Иисуса после реставрации (изображение: Википедия)