Від картини Далі до яйця Фаберже: 7 безцінних знахідок в магазинах секонд-хенду

Іноді у звичайних магазинах секонд-хенду можна знайти справжні скарби. Кожна з цих історій - це приклад того, як уважність і трішки удачі можуть змінити життя покупця.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання All That's Interesting розповідає про унікальні випадки, коли старовинні та цінні предмети були знайдені там, де їх ніхто не очікував.

Оригінальна копія Декларації незалежності США

У 2006 році Майкл Спаркс, відвідуючи Music City Thrift Shop у Нешвіллі, знайшов документ, який він спочатку вважав звичайним принтом Декларації незалежності. Він придбав його за 2,48 долара, а вдома вирішив дослідити знахідку.

З'ясувалося, що це один із 200 примірників Декларації, замовлених Джоном Квінсі Адамсом у 1820 році. Експерти підтвердили, що документ датується 1823 роком і є офіційною копією. Початкова ціна на аукціоні становила 125 000 доларів, але під час торгів вона зросла до 477 650 доларів.

Як виявилося, документ був пожертвуваний Стеном Кеффі, який купив його на розпродажі у 1996 році та зберігав у гаражі.

Оригінальна копія Декларації незалежності США (фото: Museum of the American Revolution)

Картина Девіда Боуї

У 2018 році жінка придбала картину у центрі пожертв на сміттєзвалищі в Онтаріо за 4 долара. Полотно вразило її яскравими фарбами, а на зворотному боці були позначки, які свідчили, що це робота Девіда Бові. Картина була частиною серії із 47 портретів під назвою "Dead Heads", створених між 1995 і 1997 роками.

Аукціонний дім підтвердив автентичність полотна за підписом Бові та іншими ознаками. Попри початкову оцінку у 7000-10000 доларів, картина була продана за 88 000 доларів. Завдяки уважності та допитливості покупчині, твір мистецтва зайняв гідне місце серед колекціонерів.

Картина Девіда Боуї з серії "Dead heads" (фото: Cowley Abbott )

Третє імператорське яйце Фаберже

У 2004 році торговець металобрухтом на блошиному ринку придбав золоте яйце із годинником усередині за 13 000 доларів. Він планував розплавити його, але через невдалу спробу продати зберіг у шафі на вісім років.

У 2012 році, вивчаючи написи на годиннику, чоловік виявив, що яйце належить до серії імператорських пасхальних яєць Фаберже. Експерти підтвердили, що це Третє імператорське яйце, створене для дружини царя Олександра III у 1887 році. Воно було продане приватному колекціонеру у 2014 році за приблизно 33 мільйони доларів.

Третє імператорське яйце Фаберже (фото: Wartski)

Гравюра Сальвадора Далі

У 2020 році волонтерка магазину Hotline Pink у Північній Кароліні знайшла старовинну гравюру, яку передала до місцевої галереї мистецтв. Експерти встановили, що це робота Сальвадора Далі з серії ілюстрацій до "Божественної комедії" Данте. Гравюра, підписана самим художником, була продана за 1 245 доларів.

Історія її появи в магазині залишається загадкою, адже предмет був залишений анонімно. Завдяки уважності працівників, рідкісна робота отримала нове життя та привернула увагу мистецької спільноти. Ця подія підкреслює, як важливо цінувати унікальні знахідки.

Робота Сальвадора Далі з серії ілюстрацій до "Божественної комедії" Данте (фото: Seaside Art Gallery)

Шахова фігура XII століття

У 1964 році антиквар у Шотландії придбав фігурку шахового воїна з бивня моржа за 5 фунтів. Фігурка зберігалася в ящику понад 55 років, допоки родина антиквара не звернулася до Sotheby’s. Експерти визначили, що це одна з втрачених шахових фігурок Льюїса, датована XII століттям.

На аукціоні у 2019 році її продали за 735 000 фунтів (927 062 доларів). Цей артефакт є важливою частиною історії, що поєднує середньовічну Шотландію та сучасне мистецтво.

Шахова фігура XII століття (фото: Sotheby’s)

Фотографія Біллі Кіда

У 2010 році Ренді Гіхарро придбав старовинну фотографію на блошиному ринку в Каліфорнії за 2 долара. Пізніше він зрозумів, що на фото зображений відомий американський злочинець Біллі Кід разом із його бандою. Експерти підтвердили автентичність знімка, датованого 1878 роком.

Оцінена у 5 мільйонів доларів, фотографія є другою в історії, що зображає Біллі Кіда. Ця знахідка стала справжньою сенсацією серед колекціонерів та істориків. Вона доводить, що історія може бути ближче, ніж здається.

Фотографія Біллі Кіда (фото: Kagin’s)

Японська ваза періоду Мейдзі

Пара знайшла керамічну вазу у секонд-хенді в Англії за 3 долара. На дні вази вони помітили японські написи та передали предмет до галереї для оцінки. Експерти підтвердили, що це робота майстра Намікава Ясуюкі періоду Мейдзі.

Унікальна ваза була продана за 31 500 доларів на аукціоні у 2021 році. Завдяки уважності покупців, історична реліквія отримала визнання та нових власників. Ця історія нагадує про мистецьку цінність навіть найменших предметів.

Ваза майстра Намікава Ясуюкі періоду Мейдзі (фото: Canterbury Auction Galleries)