5 найдорожчих картин у світі: скільки вони коштують та яка їхня історія

Саме живопис був і є найдорожчою сферою мистецтва, а шедеври, створені великими художниками, коштують неймовірних грошей. Які самі картини сьогодні цінуються як найдорожчі та за скільки вони були продані?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 найцінніших творів мистецтва у світі, їхніх авторів та місця, де вони зберігаються.

"Обмін" Віллема де Куїнга

Ця картина була написана в 1955 році в стилі абстрактного експресіонізму і стала однією з найдорожчих картин світу. У 2015 році її придбав мільярдер Кен Гріффін за 300 млн доларів.

Вона зображує емоційні та абстрактні пейзажі Нью-Йорка, передаючи хаос і енергію міського життя. Сюжет картини виглядає як комбінація кольорів, які взаємодіють між собою, що характерно для стилю де Куїнга.

Цей твір, що є шедевром абстракціонізму, зараз зберігається у приватній колекції в США. Саме завдяки цьому полотну де Куїнга здобув широку популярність серед колекціонерів і критиків.

Картина "Обмін" Віллема де Куїнга (зображення: Вікіпедія)

"Гравці в карти" Поля Сезанна

Поль Сезанн створив кілька варіантів цієї картини між 1890 та 1895 роками. Одна з них була продана в 2011 році за рекордні 250 млн доларів.

Картина зображує двох чоловіків, які грають у карти, що втілює суть постімпресіонізму, де кожна деталь важлива для передачі емоцій. Твір відображає інтенсивність і концентрацію моменту, властиві всьому творчому процесу Сезанна.

Сезанн експериментував з формами та кольорами, прагнучи подати об'єкти в їхній найбільш натуральній формі. Сьогодні ця картина зберігається в одній з найпрестижніших колекцій мистецтва, залишаючись важливим етапом в історії живопису.

Картина "Гравці в карти" Поля Сезанна (зображення: Вікіпедія)

"Номер 17A" Джексона Поллока

Ця абстрактна робота в техніці дриппінгу була створена в 1948 році і продана за 200 млн доларів у 2015 році. Поллок, відомий за своїми хаотичними композиціями, вплинув на розвиток абстрактного експресіонізму. Його картини часто виглядають як спонтанний вибух емоцій, що відображає внутрішні переживання автора.

Важливим елементом є використання нетрадиційних технік, таких як капання фарби на полотно, що додавало особливу текстуру картинам. Поллок змінив розуміння живопису, виходячи за межі класичних форм. Картина зберігається в приватних колекціях, що дозволяє більшому числу людей пізнати це революційне мистецтво.

Картина "Номер 17A" Джексона Поллока (зображення: Art-room.com.ua)

"Коли весілля?" Поля Гогена

Картина була написана у 1892 році під час перебування Гогена на Таїті, і в 2014 році вона була продана за 210 млн доларів.

Гоген використовував яскраві кольори та екзотичні мотиви, щоб зобразити глибокі емоції та відчуття, пов'язані з його досвідом на острові. Твір також має символічне значення, розглядаючи тему обіцянки і кохання в новому світі.

Це одна з найбільш відомих робіт художника, яка втілює його бажання відтворити "первісне" мистецтво, вільне від європейських обмежень. Хоча на картині зображена сцена з простим сюжетом, кожен її елемент має глибокий зміст, який можна інтерпретувати по-різному.

Картина "Коли весілля?" Поля Гогена (зображення: Вікіпедія)

"Спаситель світу" Леонардо да Вінчі

Картина "Спаситель світу" є однією з найбільш відомих та найдорожчих робіт Леонардо да Вінчі. Вона була продана на аукціоні в 2017 році за рекордні 450 млн доларів, ставши найціннішим твором мистецтва в світі на той момент.

Вона зображує Ісуса Христа у вигляді спасителя, що благословляє правою рукою та тримає сферу в лівій. Це зображення, на відміну від багатьох інших, передає глибоке почуття спокою та внутрішньої сили, завдяки винятковому володінню технікою живопису.

Відомо, що це єдиний оригінал "Спасителя світу", створений художником, оскільки більшість інших робіт да Вінчі не збереглися до наших днів у первісному вигляді. Картина знаходиться в приватній колекції, і її рідко можна побачити на публічних виставках, що тільки додає її значущості та культовості в історії мистецтва.

Картина "Спаситель світу" Леонардо да Вінчі (зображення: Вікіпедія)