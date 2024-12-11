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7 видів чаїв, які сприяють заспокоєнню та розслабленню

Дієтолог назвала види чаю, які заспокоюють організм (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі сорти чаю містять сполуки, які розслаблюють тіло і розум, що сприяє спокійному засинанню. До того ж такі напої не містять у своєму складі кофеїну.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Дієтолог 

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Чай з квіток бузини

Раніше ми повідомляли, як вибрати якісний чай.

Також ми писали, чи можна пити чай при проблемах з тиском.

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